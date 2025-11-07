福衛八號首顆衛星齊柏林發射延後 11/12凌晨升空

（中央社記者潘姿羽台北7日電）福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心今天更新發射日期，自原訂日期11日，往後延1天，改至11月12日凌晨2時18分升空。

福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，自今年起逐年發射，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。

國家太空中心指出，相較福衛五號原始解析度2公尺，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。衛星資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護。

國家太空中心今天於臉書發文表示，火箭發射受天候等各項條件影響，發射時間可能會異動；而福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日往後一天，目前預定發射時間為台灣時間11月12日凌晨2時18分，發射窗口為時57分鐘，意即火箭僅能在這段時間內發射，齊柏林衛星預計發射後2小時19分56秒與火箭分離，進入軌道。（編輯：林淑媛）1141107