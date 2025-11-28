福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」打頭陣 29日凌晨2:44發射升空
臺灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，歷經運載火箭數度延期，終於在臺灣時間今（29）日凌晨2時44分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭Transporter-15航班發射升空。火箭升空3分鐘後整流罩脫離、8分鐘後完成第一節火箭回收，後續進入510公里高度釋放共乘衛星，最終推進到561公里，於5時04分將FS-8A釋放進太陽同步軌道，準備展開對地表取像的光學遙測任務。
整個發射過程透過直播節目全程記錄，總統賴清德在直播節目中表示，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望臺灣、觀照世界。並在太空科技與產業努力，讓臺灣邁向太空新時代。未來，政府會持續跟產學研界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。
總統賴清德透過影片表示，齊導的精神延伸到太空，繼續守望臺灣、觀照世界。圖／TASA國家太空中心提供
國科會主委吳誠文親自位於新竹的國家太空中心（TASA）衛星操控中心視察火箭發射及衛星聯繫情形；「看見‧齊柏林基金會」董事齊廷洹先生也錄製影片，共同關注齊柏林衛星的發射情形。他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。
TASA主任吳宗信表示，做為台灣第一個自製遙測星系打頭陣的衛星，他期盼齊柏林衛星順利進入太空執行任務，待星系布署完成後，建立高解析度、每日多次取像、具全球覆蓋能力的對地觀測網路，用於救災防災、國土規劃等，持續守護台灣。他感謝台灣產官學研界及太空中心同仁的共同努力，為台灣的太空發展踏出重要的一步。
齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭，於凌晨2時47分進行整流罩分離，2時52分回收第一節火箭，同一時間，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行，3時38分開始於510公里軌道釋放5顆臺灣的立方衛星，4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則於發射140分鐘後（臺灣時間凌晨5時04分）進入任務軌道。
TASA指出，齊柏林衛星的關鍵元件自製率達84%，由TASA匯聚33個國內產官學研單位的能量共同研發。衛星在太空執行任務之餘，也連帶讓這些元件取得實績，獲得國際太空產業相當看重的飛行履歷（Flight Heritage），增進臺灣太空產業發展優勢。
福衛八號星系任務共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採依序研製，自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，屆時將可提供每日多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。
責任編輯／網路中心
