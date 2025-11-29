【福衛八號齊柏林衛星發射成功】掌握完整能力 躋身國際情報鏈「貢獻者」

記者葉軒瑜／專訪

「齊柏林衛星」昨日順利升空入軌，未來將能有效促進國防、經濟與科技發展的加值效益。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此系統象徵臺灣太空科技自主化邁入新階段，不僅具備多項國產關鍵元件，更代表我國已能掌握衛星組裝、測試到載具整合的完整能力。

蘇紫雲表示，「福衛八號」衛星以561公里的高度運行，具備約1米等級解析度，加上臺灣領先的射頻技術，使影像下載速度大幅提升，這些成果展現臺灣在太空科技已逐步成熟，也為未來國軍在通訊系統與武器研發結合衛星能力上，提供更多彈性與戰略深度。

蘇紫雲指出，高解析度遙測衛星能強化國土安全監測能力，從災害預警、地形變化，到敵情徵候掌握，都能提供更即時且精準的資訊。同時，中共軍力在臺海周邊活動頻繁，若監測到不正常的部隊集結、艦艇異常調度，透過衛星即時偵獲可產生「情報嚇阻效果」，而遙測資料能與軍民系統整合，強化國軍在戰場態勢掌握的效率。

蘇紫雲強調，「福衛八號」讓臺灣不僅是國際情報鏈中的「使用者」，更開始成為「貢獻者」，提升與友盟國家在印太地區的情報合作地位，強化臺灣作為安全夥伴的可信度。他強調，衛星技術的自主不僅服務於國防，長期更能拓展商業遙測與民生應用，促進國防、經濟與科技發展的三大方面加值效益，是臺灣強化防衛、提升戰略韌性與布局太空產業的重要里程碑。