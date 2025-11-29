福衛八號齊柏林衛星發射成功 總統：發展太空產業打造新的護台神山

福衛八號「齊柏林衛星」今天(29日)凌晨順利發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步，「太空的時代已經來臨」，未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，打造新的「護台神山」。

福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間29日凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空，賴清德總統針對「齊柏林衛星」發射轉播活動以錄音方式發表談話。

總統表示，「福衛八號」是台灣第一個自製的衛星星系，今天其中第一顆打頭陣的「齊柏林衛星」搭乘火箭升空入軌，這不僅僅是「福衛八號」的起點，更是台灣邁向太空新時代的重要一步。

總統表示，去年他在就職演說提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，因為他相信，勇敢探索未知的太空，台灣就會更有自信，在世界舞台上昂首前行。

總統說，今天率先升空的這顆衛星會和後續升空的衛星，構成緊密的對地觀測網絡，以更高解析度所收集的資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，來提升人民生活福祉、強化國家安全，讓台灣更有力量面對各項挑戰。因此，它被命名為「齊柏林」，他希望導演齊柏林導演的精神可以延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。

總統強調，「太空的時代已經來臨了」，政府會持續努力，將太空產業打造成新的「護台神山」。總統說：『(原音)台灣除了自製衛星，也積極建置國家發射場來具備自主入軌火箭的能力。未來，政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的護台神山。』

總統最後也感謝所有為台灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊以及產學研夥伴，他並預祝「齊柏林衛星」順利發射升空、成功進入任務軌道後，在太空中持續守護台灣、記錄台灣；也讓世界看見台灣的夢想、勇氣與耀眼的光芒。