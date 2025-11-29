【福衛八號齊柏林衛星發射成功】賴總統：大力發展太空產業 打造新「護臺神山」

記者吳典叡／綜合報導

我國首個自製光學遙測衛星「福衛八號」第一顆「齊柏林衛星」昨日凌晨升空入軌，並先後與挪威海外地面站、臺灣地面站通聯成功。總統賴清德表示，這是臺灣首個自製衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步；未來會持續大力發展太空產業，打造新的「護臺神山」。

構成緊密對地觀測網絡 守望臺灣

「齊柏林衛星」於臺灣時間昨晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭升空，5時04分釋放進入預定任務軌道， 5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，上午10時42分首度通過臺灣上空，並與臺灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘，確認衛星電腦、電力、姿態等健康狀態都符合預期。預計在未來1週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能；約3個月後，可望開始進行取像。

賴總統昨日以錄影發表談話指出，去年在就職演說提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，因為相信勇敢探索未知的太空，臺灣就會更有自信，在世界舞臺上昂首前行。

賴總統說，此次升空的這顆衛星會和後續升空的衛星，構成緊密的對地觀測網絡，以更高解析度所收集的資料，應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，提升人民生活福祉、強化國家安全，讓臺灣更有力量面對各項挑戰。因此，它被命名為「齊柏林」，希望齊柏林導演的精神可以延伸到太空，繼續守望臺灣、觀照世界。

積極建置發射場 具備自主入軌能力

賴總統表示，太空的時代已經來臨，臺灣除了自製衛星，也積極建置國家發射場來具備自主入軌火箭的能力。未來，政府會持續與產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護臺神山」。

國家太空中心（TASA）指出，「福衛八號」包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系布建完成。相較2017年升空的臺灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，「福衛八號」的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

我國首個自製光學遙測衛星福衛八號第一顆「齊柏林衛星」昨日凌晨升空入軌，並先後與挪威海外地面站、臺灣地面站通聯成功。（國家太空中心提供）

賴總統表示，「齊柏林衛星」升空，是臺灣邁向太空新時代的重要一步。（截自賴總統錄影致詞影片）

工作人員持續為「齊柏林衛星」升空任務做好準備。（國科會提供）

齊柏林衛星升空作業時序。