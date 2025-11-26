福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空

「福爾摩沙衛星八號」為台灣首個自製星系，其中的第一顆衛星「齊柏林（FS-8A）」，於27日凌晨2時18分，搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，約凌晨4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。

國科會指出，乘載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆台灣的立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後、約凌晨4時38至41分之間進入任務軌道。

廣告 廣告

國科會說明，福衛八號星系由國家太空中心（TASA）結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。

自2025年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，相較2017年升空的自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

國科會強調，齊柏林衛星將與後續福衛八號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規畫、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。

除了主要的取像任務，齊柏林衛星還搭載成功大學物理系陳炳志教授帶領團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，進行電離層觀測，以及地面伽馬射線閃光（TGF）起源與觸發機制研究。