福衛八號「齊柏林衛星」成功升空 拍攝任務明年2月展開

福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」已於11月29日於美國順利發射升空，並成功與地面站通聯，立法院教育及文化委員會也於今（18）日邀請國科會、太空中心等單位進行專題報告，國科會副主委林法正指出，截至目前齊柏林衛星各項健康參數均正常，正由國家太空中心進行早期軌道操作，預計明年2月正式展開影像拍攝任務，而完整星系由8顆衛星組成，預計2031年布建完成，所有期程皆照計畫進行，預計下顆衛星明年11、12月升空，而衛星關鍵元件自製率達95％目標也絕對能完成。

福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」已於11月29日於美國順利發射升空，並成功與地面站通聯，立法院教育及文化委員會也於今（18）日邀請國科會、太空中心等單位進行專題報告。（賀培晏攝）

林法正說明，福衛八號計畫為第三期國家太空科技發展長程計畫中的首個高解析度光學遙測衛星星系，規畫發射8顆衛星，部署於太陽同步軌道，完成布建後可提供每日多次再訪與全球涵蓋能力，可滿足即時衛星影像需求，且因自衛星研發過程中就已有跨部會討論、了解各部會實際需求，因此未來影像資料可應用於國土規畫、農業監測、災害應變等領域。

林法正指出，齊柏林衛星關鍵元件自製率已達84％，預計本星系的最後一顆衛星關鍵元件自製率能達95％，而為逐步提升關鍵元件科研發展，將透過太空中心既有能量與技術，主導關鍵元件的研發與驗證，並由產學研團隊協助生產，同時也會透過採用商規零件自製率與降低成本，建立模組化與標準化介面，有效節省人力與時間。

教育部高教司副司長曾新元表示，人才培育部分將持續依國內需求，補助各校執行「太空產業推動與人才培育計畫」，依目前來說，自112學年度起已另專案核定成功大學、陽明大學、風甲大學、台北科大增設相關科系，未來也會擴大「B5G低軌衛星關鍵鏈通訊模組產業人才與技術培育基地」的教學研究與實務量能。

太空中心主任吳宗信補充 ，目前太空中心內部的人才招募皆無問題，且過去30年內也都同樣沒問題，因此相關計畫皆能如期進行，針對自製火箭發射，將透過國際關係來協助加速國內產業發展，預計九鵬火箭發射場2031年落成、2034年完成自製火箭發射。

林法正強調，太空發展項目包含低軌通訊衛星、入軌衛星、國家發射場規畫與營運等，因此也已於去年修正第三期國家太空計畫，修訂後期程延長至120年，經費規模由10年251億增加至13年710億，滿足國內外的太空發展變化因應能力。

