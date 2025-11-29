福衛八號「齊柏林衛星」成功升空！清晨完成首次通聯

齊柏林衛星順利入軌，海外地面站通聯成功。TASA提供



台灣自主研製的光學遙測衛星星系「福衛八號」邁出重要一步，首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」於台灣時間今（11/29）日凌晨2時44分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號Transporter-15任務順利升空，並於5時04分成功釋放進入預定的太陽同步軌道。

國家太空中心（TASA）自今凌晨2時起直播發射過程。清晨5時34分，衛星首次與挪威斯瓦爾巴地面站通聯，通聯時間達11分51秒，初步確認太陽能板展開、推進系統壓力、電池溫度及姿態控制均正常，衛星狀態健康。

廣告 廣告

預計今早10時42分，衛星將首度通過台灣上空並與國內地面站聯繫。同一趟火箭上的5顆台灣自製立方衛星亦在凌晨3時16分成功進入510公里高的任務軌道。

FS-8A釋放入軌。TASA提供

總統賴清德在直播中表示，福衛八號將構成緊密的對地觀測網路，強化國安並提升民生福祉，讓導演齊柏林的精神延伸至太空，以更高視角持續守望台灣。政府未來也會持續和產學研界合作發展太空產業，

國科會主委吳誠文則在新竹TASA衛星操控中心視察，他指出，齊柏林衛星是台灣科技能量進軍太空產業的重要里程碑，未來遙測影像加值服務將為台灣開啟新的太空商機。

TASA主任吳宗信指出，齊柏林衛星在釋放後由台灣（新竹、桃園、台南）及海外的斯瓦爾巴、南極Troll三地地面站負責通聯。衛星已在首次通聯中回傳多項健康數據，後續將利用通聯時機逐步穩定運作狀態。

參與福八計畫的產業代表亦分享研發成果，包括莘茂科技開發的複材結構、立創光電的太陽能板模組，都已隨衛星順利進入太空，代表台灣技術正逐步落實於航太領域。

看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹也拍影片表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，讓台灣人用更高的解析度看見家園。

除福衛八號外，今日同步入軌的5顆台灣立方衛星包括「鐘雀1號」、「黑鳶1號」、「信天翁1號」及大專校院共同研製的Lilium-2、Lilium-3。其中，「鐘雀1號」進行Ka頻段高速通訊驗證、「黑鳶1號」提供偏遠地區物聯網通訊、「信天翁1號」搭載海洋水色儀協助探測漁業資源。

TASA表示，未來每年將持續利用立方衛星任務，協助國內元件與酬載快速完成太空驗證，加速台灣太空產業布局。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了