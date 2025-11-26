福衛八號「齊柏林衛星」明凌晨發射升空 監測地表影像守護國土

福八起運典禮。（圖：國科會提供）

▲福八起運典禮。（圖：國科會提供）

臺灣第一個自製星系「福爾摩沙衛星八號」（福衛八號）的第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A），預計將於臺灣時間今年11月27日凌晨2時18分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地（當地時間11月26日上午10時18分）發射升空，預計臺灣時間約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。

廣告 廣告

針對該班次火箭的發射，以及齊柏林衛星的升空及入軌，國科會及國家太空中心（TASA）將透過facebook粉專及TASA的YouTube頻道，於當（27）日凌晨2時起，搭配SpaceX發射畫面，同步製作直播節目，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛八號計畫歷程回顧、產業代表訪談等，歡迎國人共同關注。

乘載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆臺灣的立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後（約臺灣時間凌晨4時38分至4時41分之間）進入任務軌道。

福衛八號星系由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成。相較2017年升空的臺灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

福衛八號計畫自2019年起，歷經3任計畫主持人接力與重重關卡，於今年8月通過運送前審查、10月運送至美國加州整備。賴清德總統為紀念紀錄片《看見臺灣》已故導演齊柏林關懷人文、守望臺灣環境的精神，今年5月蒞臨TASA視導衛星整備測試進度時，將FS-8A命名為「齊柏林衛星」。

齊柏林衛星將與後續福衛八號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。除了主要的取像任務，齊柏林衛星還搭載了國立成功大學物理系教授陳炳志帶領團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，進行電離層觀測，以及地面伽馬射線閃光（TGF）起源與觸發機制研究。

福衛八號為這次的主酬載，同班次火箭還搭載了5顆臺灣自製立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、臺大、臺科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。本次任務可望將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。