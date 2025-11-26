福衛八號「齊柏林衛星」 明凌晨發射升空

神舟20號的受損，打亂了中國原先的太空人返航安排。隨著神舟20號的太空人經過9天的滯留後，於14日改搭神舟21號回到地球，留在天宮太空站進行半年任務的三名21號組員，則陷入恐怕沒船回家的窘境。中國於是25日發射神舟22號應急，所幸發射成功，太空站上的組員經過11天等待，也終於有了返航船隻待命。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前