福衛八號「齊柏林衛星」順利入軌 午前首度通過台灣上空

歷經5次發射延宕，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分升空。圖為國家太空中心與衛星通聯畫面。（圖／太空中心）

歷經5次發射延宕，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌道，並於清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康；預計上午10時42分首度通過台灣上空與地面站通聯。

「齊柏林衛星」的發射升空及入軌過程，國家太空中心於今日凌晨2時起同步製播節目進行直播。總統賴清德總統在直播節目中表示，齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界，並在太空科技與產業發展上，讓台灣邁向太空新時代。

國科會吳誠文主委則親赴新竹，在國家太空中心衛星操控中心視察發射及衛星聯繫情形。他表示，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出台灣太空產業的新商機。

國家太空中心主任吳宗信指出，齊柏林衛星於5時04分脫離火箭，進入預定軌道。負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣（新竹、桃園、台南），以及2個海外站，分別位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）、南極特羅爾（Troll）研究基地。依其運行軌道，首次通聯是挪威地面站，此時齊柏林衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制也已啟動；將利用接下來與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。

福衛八號不僅是本土自製衛星，也是帶領台灣產業投入太空產業的重要里程碑。除了福衛八號的齊柏林衛星，共乘Transporter-15火箭同航班的5顆台灣自製立方衛星，也於今日凌晨3時16分進入510公里高的任務軌道。這5顆立方衛星分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

