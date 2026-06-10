福衛八號「齊柏林」衛星再傳影像 15張照片讓世人「看見台灣」
福爾摩沙衛星八號首顆衛星「齊柏林」去年11月升空後，已展開任務。國家太空中心今（10日）公布15張由「齊柏林」拍攝的台灣影像，內容涵蓋港口、機場、離島、河川及海岸地形，包括小林村遺址、淡江大橋、彰濱光電場等，透過高解析度衛星影像，讓外界從太空視角重新看見台灣。
太空中心表示，福衛八號星系由國家太空中心結合國內產學研能量自主研發，規畫包含6顆原始解析度1米，以及2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。首顆衛星以已故紀錄片導演齊柏林命名，於去年11月29日升空，象徵延續其記錄台灣土地的精神，從太空持續觀測遙測拍攝。
這次公布的影像中，台北港、台中港與高雄港的碼頭、貨櫃、船舶輪廓清晰可見，近期通車的淡江大橋也被完整捕捉。彰濱工業區影像則可看見大面積光電設施，放大後甚至能辨識太陽能板上的特殊圖樣；桃園機場第三航廈的橘色空橋，也在衛星影像中相當醒目。
自然景觀方面，這次影像也包含澎湖、小蘭嶼及龜山島等離島地區，可清楚看見海岸線、水色變化與地形紋理。太空中心指出，若仔細放大澎湖海域影像，還能看見淺海中整齊排列的蚵棚與漁網，呈現台灣沿海養殖與海洋活動樣貌。
在清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口等影像中，也可觀察到地震與風災後的地貌變化，例如0403花蓮強震、莫拉克風災等重大事件後，山坡、河道及海岸地形的變遷。不過，太空中心也說明，光學遙測衛星最容易受到雲層影響，台灣東北部尤其常有雲量偏多情形，要拍到完全無雲的畫面並不容易。這次秀姑巒溪影像便捕捉到如棉花糖般的雲層，但齊柏林衛星具備每日再訪能力，可在不同時間重新經過同一區域，增加取得無雲影像的機會。
太空中心表示，這批影像是在較乾燥的冬季拍攝，因此可在太麻里溪口看見大片裸露河床。未來透過不同季節、不同天氣條件下的連續觀測，將有助於記錄台灣環境變化，並應用於國土規畫、環境監測、災害防救、農業管理及海洋觀測等領域。
相關影像也將在齊柏林基金會「齊空間」舉辦的《RE見》特展中展出，展覽自明（11日）開展，讓民眾能近距離觀看「齊柏林」衛星從太空拍下的台灣樣貌。（責任編輯：殷偵維）
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