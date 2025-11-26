福衞八號將達軍用衛星等級 專家：戰時轉用可掌握共軍兵力與航母路徑

福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」將在27日凌晨2時升空，後續衛星解析度達軍用衛星標準。（圖片來源／太空中心）

福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」規劃在27日凌晨2時18分升空，依據公開資訊，後續衛星解析度將逐步達0.5公尺以下，軍事專家分析稱，這已達一般軍用衛星標準，未來如轉作軍事用途，可以掌握共軍大規模兵力移動、飛彈發射井異，乃至航母移動路徑。

官方宣稱福衛八號並未用在軍事用途，主要是由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星。

福衛八號將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，首顆「齊柏林衛星」在27日凌晨，會由SpaceX獵鷹九號火箭搭載升空，預計在2031年完成後續布建。

福八首顆衛星的原始地面解析度達1公尺，經後處理可達0.7公尺，至於後續衛星解析度，將逐步達0.5公尺，優於福衛五號解析度的2公尺。

福八除了解析度較佳，成像更清楚銳利外，對同一地點重複取像的再訪能力提升，也是重要特色。

1天可取像3次，研判具目標辨識功能

以過去福五為例僅有1顆衛星，約每2天才能經過台灣上空1次；福八則是由8顆衛星構成星系，在全數升空後，再訪能力可達1天取像3次。

專家研判，福衛八號的規格具有「目標辨識功能」，可再經校正後作為更為精準的遙測。（圖片來源／太空中心）

專家研判，福衛八號的規格應具「目標辨識功能」，一般軍事衛星解析度在0.5公尺，如果校正後約達到0.3公尺，已可辨試裝甲車、軍用車輛，再精細些甚至是人臉。

「福衛八號算是一套小型星系。」他指出，一天可以再訪取像三次，已能偵測到共軍大規模部隊移動、營區外觀，以及發射井運作狀況，但要做到即時辨識、軌道處理能力和即時回傳，則還有很長的路要走。

「如要抓飛彈做即時處理和傳輸仍不易，要源頭打擊解放軍只能鎖定固定目標。」他強調，以臺灣衛星技術能力，還無法引導雄風飛彈去打擊移動中的共軍航母，仍須搭配有人機、無人機的即時遙測，一般來說，衛星頻寬夠，也能進行無人機導引。

美「金穹」發展太空攔截器，洛馬2028年測試

軍事科技專家羽笑則以美國總統川普要發展的「金穹」系統為例，要做到在太空中預知彈道飛彈軌道，即時傳輸地面情資，透過星系傳輸整合，衛星間相互傳遞情資。

羽笑表示，事實上，美軍和解放軍都在努力將衛星的通訊、遙控、導引整合「一體化」，要達到即時偵測與即時打擊的目標，甚至是發展從太空打擊的攔截器。

美方近日即釋出訊息，美軍要藉此確保二次核打擊能力，洛克希德·馬丁預計於2028年測試在太空中的「天基攔截器」。

而美國太空軍已授予約6份小型金穹（Golden Dome）合約，用於建造相互競爭的飛彈防禦系統原型，正式啟動未來價值數百億美元合約的競爭戰火。消息人士表示，這些合約授予多家公司，包括諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）、True Anomaly、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）與安杜里爾（Anduril）等公司。

福衛八號小檔案： 福衛八號為這次的主酬載，同班火箭「乘客」，還有5顆來自台灣自製的立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」。 以及國科會補助成大、台大、台科大、淡大共同研發的Lilium-2、Lilium-3。 國科會表示，這次任務可望將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。 搭載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後，開始於510公里軌道處，釋放5顆台灣的立方衛星。 在105分鐘後，點火前往561公里軌道，齊柏林衛星預計於發射140分鐘後，約台灣時間27日凌晨4時38分至4時41分之間，進入任務軌道。 齊柏林衛星與後續福衛八號衛星，將構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。

