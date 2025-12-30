福袋戰！ 711、全家抽「百萬車」、萊爾富抽「輝達股票」

隨著跨年將至，備受期待的超商春節福袋大戰正式開打，今年各家業者大獎規格再創新高。（圖／東森新聞）





隨著跨年將至，備受期待的超商春節福袋大戰正式開打，今年各家業者大獎規格再創新高。龍頭業者祭出3台總價百萬的Tesla Model Y作為頭獎，並結合集點活動，讓民眾有機會抽中2026年WBC世界棒球經典賽門票；全家便利商店也不甘示弱，推出價值199萬的BMW純電運動休旅迎戰。萊爾富則看準投資熱潮，除了福袋外更加碼「發財卡」，讓民眾有機會抽中台積電或輝達（NVIDIA）股票，豪車與投資話題齊發，徹底引爆搶購熱潮。



不只百萬大獎吸睛，今年福袋的實體內容物也大幅升級。除了常見的零食飲料，今年首度出現微波爐、上掀式寬把行李箱等高單價家電與旅遊用品，實用性備受民眾好評。在造型方面，業者聯名蠟筆小新、史努比、哆啦A夢等多款超人氣IP，讓粉絲愛不釋手。業者透露，今年福袋備貨量足足多了一倍，就是要滿足民眾想抽黃金、換家電，或是收藏限量周邊的多元需求。

為了在激烈競爭中脫穎而出，各家超商在包裝設計上也別出心裁。有的走懷舊復古風，推出經典「茄芷袋」造型；有的主打新春馬年節慶感；甚至有業者採用透明包裝直球對決。無論是看準實體商品的「務實派」，還是鎖定股票發財卡的「投資派」，三大超商各自出招，盤點下來從百萬電動車到熱門科技股，今年春節福袋的獎項豐富度堪稱歷年之最。



儘管許多消費者習慣在購買前「捏一捏」福袋，試圖透過手感猜測內容物，但業者溫馨提醒，手摸頂多只能確認飲料或餅乾種類，真正的百萬豪車或股票大獎，其實都藏在「抽獎序號」裡。春節福袋不僅是超商年度重頭戲，更是一場考驗手氣的幸運遊戲，民眾不妨放寬心試手氣，或許就能將百萬大獎帶回家，開心迎接新年好運。

