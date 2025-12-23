福袋經濟升溫! 超商搶攻歲末商機 「從療癒到開運」獎品話題爆棚

「全家」福袋將於 12/25 起兩波接力登場，總計款式41款。全家提供



歲末年節消費旺季來臨，超商通路掀起福袋熱潮。隨著「試手氣、求好運」逐漸成為民眾迎新年消費儀式，便利商店紛紛加碼福袋商品，全家、萊爾富今年都推出多元福袋與福箱商品，從零食、IP周邊不僅延伸至3C、汽車，也搭上投資理財話題，甚至祭出重量級股票獎品，一舉將福袋從促銷商品，升級為歲末重要的流量與話題引擎。

隨著年節腳步逼近，福袋與福箱商品已成為超商歲末檔期的重要銷售動能之一，也為零售產業在傳統旺季之外，創造更多話題與客流來源。全家便利商店今天就宣布，自12月25日起推出「2026潮流福袋」，首波共三款設計，主打開袋即回本與多重抽獎機制，吸睛獎品包括iPhone 17 Pro、黃金10克等，最大獎項為BMW純電休旅車。

廣告 廣告

全家表示，近年消費趨勢朝向「快樂消費」與「療癒小確幸」，福袋商品結合高回饋感與驚喜體驗，有助於刺激歲末來店人流與會員互動。除基本商品組合外，今年更首度導入投資概念，與證券業者合作提供股票或ETF禮品卡，擴大福袋的話題性與差異化。

「全家」福袋將於 12/25 起兩波接力登場，總計款式41款，總獎額突破 2000萬。全家提供

除首波潮流福袋外，全家也規劃於1月7日接續推出多款肖像與品牌聯名福袋，網羅多個國內外人氣IP及生活、3C品牌，價格帶拉高至中高單價，鎖定收藏族與送禮市場。業界指出，超商透過分波段上市、拉長銷售檔期，有助於提高整體年節檔期的來客與銷售穩定度。

萊爾富「3C福袋」、「楽玩多福箱」、「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」持續熱銷中。萊爾富提供

另一家超商業者萊爾富同樣積極布局年節福袋市場，近期推出「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」以及結合人氣IP與3C商品的「樂玩多福箱」與「3C福袋」。其中，發財卡除結合商品兌換外，亦設計輝達、台積電等知名企業股票、3C、 iPhone 17與旅遊等抽獎內容，強化開運與投資題材；福箱與3C福袋則主打高CP值與實用性，鎖定學生族與上班族族群。

7-ELEVEN2025年聖誕福袋則於12月2日開賣，款式規模再擴大一次推出45款福袋，集結9大人氣IP、同時還有5款OPENPOINT APP線上精選玩具總動員等公仔與聖誕倒數月曆，全台限量13萬個。福袋於全台門市與OPENPOINT APP限定開賣，買任一福袋就有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數以及2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組。

業界分析，在物價上漲與消費者支出趨於謹慎的環境下，超商業者透過福袋商品透過「價格可控、驚喜感高」的設計，有助於降低消費決策門檻，成為零售通路刺激買氣的重要工具。近年福袋內容也逐步從零食、生活用品，延伸至IP授權、3C商品，甚至結合理財與投資概念，反映零售業者持續嘗試提高附加價值與差異化。

更多太報報導

台灣首家！統一投信祭「高貴不貴」攜公股銀搶進家族辦公室

看好台股美股高度連動！ 中信投信:明年大盤三萬兩千點保底

帝寶15連霸！北市住宅區地王出爐 政策重拳下五大豪宅現值「罕見全跌」