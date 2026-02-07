「福運」載花燈 情暖馬祖元宵夜

近日，福州馬尾青洲碼頭洋溢著喜慶氣氛，第24屆「兩馬同春鬧元宵」贈送給馬祖的28組精美燈組和上千盞俏皮可愛的龍馬小提燈，正式裝箱啟運。這份來自家鄉的祝福將由「福運輪」送往馬祖，點亮兩岸團圓的元宵佳節。

今年的燈組設計巧妙融合了傳統生肖、吉祥圖案與「兩馬」專屬的吉祥物造型。恰逢甲辰馬年，主題燈《兩岸共駿程》以六匹奔騰的駿馬，寄寓兩岸攜手同行、共赴前程的美好願景。設計還特別融入了馬祖鄉親的智慧，取材於當地傳說的《神蛙送福》燈組，生動傳遞著兩岸共有的文化記憶與歲歲團圓的期盼。

「馬尾送來的花燈，早已是馬祖元宵節裡最親切的風景。」一位馬祖鄉親動情地說。據悉，「兩馬同春鬧元宵」活動已隨「春節」習俗被列入聯合國教科文組織非遺名錄。

本屆活動以「燈耀船政馬躍滄海」為主題，恰逢福建船政創辦160週年。燈會總策劃林天宏介紹，設計特別注重「國潮燈彩與百年船政遺址的有機融合」，讓歷史場景在光影中煥發新生。

活動期間，遊客不僅能欣賞流光溢彩的燈組，還可以逛一逛匯聚魚丸、蚵仔煎、珍珠奶茶等閩台風味的「福倉吉市」。「我們希望遊客在賞燈、品美食的過程中，自然而然感受到船政文化的底蘊和兩岸同胞之間的深情厚誼。」林天宏表示，一盞燈、一份味，連接的是新年的期許和文化的傳承。