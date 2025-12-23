福邦證現金股利可望優於今年的1元 法說會重點一次看

福邦證券（6026）前11月自結EPS達1.56元，已超越去年全年EPS的1.11元。福邦證董事長黃炳鈞（上圖中，福邦證提供）在今天的法說會表示，以股市狀況估計12月營運狀況表現持穩，現金股息水準維持1元以上水準，應該殆無疑義，以今日收盤價12.35元計算，高現金股息殖利率可期。

黃炳鈞表示，福邦證今年前11月稅後淨利6.18億元，EPS自結1.56元，以目前市場狀況推估，明年每股配發現金股息逾1元，肯定沒有問題，仍有高現金股息殖利率題材（以23日收盤價12.35元、股息1元計算，現金股息殖利率約8.1％）。

福邦總經理陳松正（上圖右）補充說，今年度（明年配發）現金股息水準應該可以超過今年每股配發的1.098元。

另外，黃炳鈞表示，福邦證轉投資的福邦創投、福邦創管顧、倍利生技創投等，資產管理都有不錯表現，其中，目前持股23.51％的倍利生技創投，已於12月9日登錄興櫃交易，預計2027年申請上市或上櫃。

倍利創投於上櫃前法說會表示，今年前三季EPS已達2.4元，第四季受轉投資仁新醫藥之子公司Belite旗下針對青少年斯特格病變的口服新藥LBS-008（Tinlarebant）臨床三期試驗（DRAGON）解盲成功的利多等因素影響，業績將更上一層，這也將對福邦證獲利有所貢獻。

福邦證之證券承銷、股代、財顧業務，今年仍持穩成長，承銷業務，今年IPO送件7件，包括3件上市、4件上櫃，分別為：振大環球、聯友金屬、暉盛、立誠、海柏特、旅天下、達人網等。明年IPO送件數估計仍可達7件左右，產業類別則分布在生技、居家產業、軍工概念股等。

今年前11月股代家數累計達346家、股務代理股東人數逾700萬人，其中，興櫃以上公司之股代家數市場排名第5；今年前11月財顧案件則累計達20件。

至於對2026年全球及台灣總經及股市展望，福邦證表示，11月台股本益比22.14倍，估許2026年全年台股加權指數區間約在2萬6千點～3萬3千點之間。全球持續受地缘政治風險與科技創新的影響，經濟結構面臨轉型調整，同時在AI熱潮與Fed政策前景所引發的資金行情下，股市行情仍將迭有波動。投資選股方面，建議優先佈局AI、半導體、產業龍頭或高毛利率等族群。

