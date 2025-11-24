福隆站務員月台高歌 旅客驚艷：可以出道了

高雄捷運的站長林忠明在月台唱歌。（圖／東森新聞）





台鐵福隆站出現一名唱歌的站務員，渾厚歌聲，讓路過的旅客直呼可以出道了。

到底誰在大白天孤枕難眠，而且就在火車月台上，不過仔細聽，渾厚的歌聲，深情的嗓音，唱得還不錯，讓路過的旅客，心都融化了。

福隆車站站務員Jonny：「告訴我你想我千百遍，告訴我一切都會實現。」

唱成這樣，旅客真的會想他個好幾回，他是台鐵福隆車站站務員叫做Jonny，閒來無事就會在月台唱兩句，自娛也娛人，只要不影響工作，主管也不會阻止，反而變成地方特色，就像他一樣。

高捷世運站長林忠明：「十年之後我們是朋友，還可以問候只是那種溫柔。」

高雄捷運的站長林忠明在月台唱歌，可是唱出名了，只要月台擠滿人，旅客很焦躁的時候，他就高歌一曲，紓解大家的心情，現在民眾只要搭高捷都希望聽到林忠明的歌聲，網友就笑說，台鐵高捷可以舉辦歌唱大賽，看看到底誰唱得好。

