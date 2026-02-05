福馬林限定團 3大咖合體開唱

「福馬林」旺福推機（左起）、馬念先、旺福mami、旺福肚皮、林美秀、旺福姚小民。

記者戴淑芳∕台北報導

為了迎接馬年到來，演藝圈3組指標性人物林美秀、馬念先、旺福，宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並將於3月29日青年節當天，在Legacy舉辦《福馬林 金年節》馬年限定演唱會！

談到團名的由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」，一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這3個字湊在一起簡直是天意。英文團名還特別以諧音梗取為”FullMoney”，適逢年節開春可說十分應景！

事實上3組人會湊在一起組團，其實源自於彼此在音樂上結下的「福緣」甚深，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手。而旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，沒想到當時合唱的對象正是林美秀！如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」

對於認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，她透露當年因為《金罵謀尢》這首歌開啟了自己在演戲、主持之外的歌唱的契機，而旺福的音樂曲風本就與她的個性契合，加上林美秀無敵的舞台魅力，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要IN啊！」，演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。