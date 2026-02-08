福馬瀛新春版印年畫展新營文化中心開幕 邀民眾玩版畫迎接新春好兆頭

新營文化中心「福馬瀛新春－十二生肖版印年畫展」熱鬧開幕，副市長葉澤山等邀民眾來感受版印創作樂趣。（記者李嘉祥攝）

▲新營文化中心「福馬瀛新春－十二生肖版印年畫展」熱鬧開幕，副市長葉澤山等邀民眾來感受版印創作樂趣。（記者李嘉祥攝）

為迎接新春佳節，臺南市新營文化中心自即日至3月8日舉辦「福馬瀛新春－十二生肖版印年畫展」，由資深版畫家吳鴻滄老師策畫，展出臺南藝術家版印年畫作品及歷屆全國版印年畫徵選首獎作品，呈現傳統與創新兼具的豐富創作樣貌；展覽開幕式當天同步辦理「版印工作坊」體驗活動，副市長葉澤山也出席同樂，邀民眾來感受版印創作樂趣。

新營文化中心表示，此次展覽分為兩大主題展區，第一畫廊展出42件作品，涵蓋臺南地區參展藝術家潘元石、林智信、黃郁生、楊明迭、蔡宏霖、林昭安、王振泰、謝省民、吳鴻滄、林淑芬等大師，在國內版畫界皆具影響力，受邀創作及展出歷屆獲獎精選佳作；第二畫廊則展出2015年至2026年間「全國版印年畫徵選」首獎作品，共計有72件，以十二生肖為主題，每生肖各6件，呈現當代版印年畫藝術的多樣創新面貌。

市長黃偉哲表示，臺南向來是文化與藝術的重要發源地，此項展覽不僅展現本土風情與生活元素，也呈現版畫技法的創新與時代性，期望讓民眾在濃厚的年節氛圍中，重新認識年畫文化價值，促進傳統藝術的傳承與推廣。

文化局長黃雅玲指出，配合展覽開幕，現場亦展示多種版材與創作工具，讓觀眾得以深入了解版畫從構思到完成的創作流程，另也規劃「馬年斗方春聯紅包袋」版畫體驗工作坊，透過凸版刻印與網版印刷技法，帶領民眾迎接新春，一起「開印好運」，歡迎各界來觀展與體驗，感受傳統與現代交織的藝術魅力。