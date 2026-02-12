福馬瀛新春 新營文化中心辦十二生肖版印年畫展





迎接馬年新春，新營文化中心舉辦福馬瀛新春—十二生肖版印年畫展。文化局表示，展出地點在新營文化中心第一、二畫廊，展出時間為即日起至3月8日。第一畫廊展出作品42件，第二畫廊則展出72件，歡迎對版畫有興趣民眾踴躍利用新春假期前往觀賞。

文化局表示，十二生肖版印年畫展由資深版畫家吳鴻滄老師策畫，展出內容有台南藝術家版印年畫作品及歷屆全國版印年畫徵選首獎作品。展覽分為2大主題展區，第一畫廊展出藝術家潘元石、林智信、黃郁生、楊明迭、蔡宏霖、林昭安、王振泰、謝省民、吳鴻滄、林淑芬等人作品42件。第二畫廊則展出2015年至2026年間，全國版印年畫徵選首獎作品，以十二生肖為主題，每生肖各6件共72件。

廣告 廣告

文化局表示，台南是文化與藝術的重要發源地，展場也展示多種版材與創作工具，民眾可藉此了解版畫從構思到完成的創作流程。另外，也規劃馬年斗方春聯紅包袋版畫體驗工作坊，透過凸版刻印與網版印刷技法，帶領民眾迎接新春一起開印好運。

更多新聞推薦

● 照護逾半世紀 8旬婦悶死重殘兒被判刑2年半 總統發布特赦令「免刑不免罪」