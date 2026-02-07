「福馬瀛新春」版印年畫展開幕 導演陳坤厚訪樹人國小歷屆校長

導演陳坤厚（右二）與樹人國小歷屆校長及吳鴻滄（右一）、林淑芬（右三）伉儷等人相見歡。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

由資深版畫家吳鴻滄策畫的「福馬瀛新春～十二生肖版印年畫展」二月七日上午於新營文化中心開幕，展出內容包含最近十二年的全國版印年畫徵選首獎及台南藝術家版印年畫作品。八十四歲的導演陳坤厚專程南下與樹人國小歷屆校長相見歡，細數當年以該校版畫特色教育背景重拍《新魯冰花》的故事，場面溫馨感人。

台南市副市長葉澤山（圖中）等貴賓參加「福馬瀛新春」版印年畫展開幕儀式。（記者翁聖權攝）

陳坤厚因肯定後壁區樹人國小老師吳鴻滄深耕偏鄉美育的理念，決定重拍經典電影《魯冰花》。他二００八年進駐樹人國小拍攝《孩子的天空～新魯冰花》，將真實的版畫教育故事融入電影。過去電影《魯冰花》是個悲劇，因為孩子的美術天份被埋沒，但《新魯冰花》是個喜劇，孩子的天分在經過老師指導之後，不僅被父母接受、被學校肯定，更被社會看見。原本可能被廢校的樹人國小，更因為版畫特色教育得以繼續存在。

「福馬瀛新春～十二生肖版印年畫展」由資深版畫家吳鴻滄策畫。（記者翁聖權攝）

吳鴻滄說，台南市的版畫教育近年來發展相當不錯，除樹人國小、後壁國中、南新國中與後壁高中美工科有版畫教育課程外，他本身也在台南大學開課，台南藝術家的版印年畫作品更屢奪全國首獎。

這次展覽分為兩大主題展區，第一畫廊展出四十二件作品，涵蓋台南地區的潘元石、林智信、黃郁生、楊明迭、蔡宏霖、林昭安、王振泰、謝省民、吳鴻滄、林淑芬等藝術家作品。第二畫廊則展出二０一五年至二０二六年間「全國版印年畫徵選」首獎作品，共計七十件，以十二生肖為主題，每生肖各六件。