「福馬迎春尞新埔」開跑 花燈踩街3/7盛大登場





弘揚客家重要民俗節慶「天穿日」文化，新埔鎮公所115年度規劃辦理「創意踩街迎天穿」系列活動，以「福馬迎春尞新埔」為主題，結合花燈踩街、市集活動、地景藝術與街景燈飾佈置，並搭配互動尋寶活動，展現新埔鎮深厚的客家文化底蘊與創新活力，邀請全國民眾共襄盛舉。

新埔鎮長陳英樓表示，創意踩街迎天穿活動自2月11日起展開，延續至3月8日，內容涵蓋趣味尋寶、創意花燈踩街、街景佈置與特色市集，打造兼具傳統與現代的節慶氛圍。今年踩街隊伍共有60隊，其中14隊為「會移動的花燈」。此外，枋寮國小對面田地共種植約50公頃油菜花田，黃澄澄一片，美不勝收，花期到2月底，歡迎全國民眾到新埔走春踏青。

陳英樓表示，為提升民眾參與度，踩街活動前5天（3月2日至3月6日），將於公二公園內放置「2026新埔鎮花燈踩街—馬年限定小禮物」，每日款式隨機（一天一款），民眾尋獲即可帶回留念。此外，3月7日踩街當天，也將於中正路放置特別款馬年小公仔，增添活動趣味與紀念價值。

「花燈踩街迎天穿」活動將於3月7日晚間6時至9時，在新埔鎮中正路盛大舉行，今年踩街活動將由開場表演隊伍率先登場，帶動整體節慶氛圍，隨後由特色馬車緩緩前行，由新埔鎮長陳英樓乘坐其中，象徵福氣隨行、吉祥相伴，與創意花燈隊伍及表演團體共同踩街遊行。現場並安排專業團隊參與踩街及定點表演，以多元表演形式豐富活動內容，展現傳統文化與現代演藝的結合，營造熱鬧且具文化內涵的節慶氛圍。







