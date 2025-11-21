福駿盈門 台酒醇酒入菜打造「福運年菜」組合

台酒攜手台中潮港城推出年菜組合套餐「台酒五福金饌組」。

隨著農曆新年臨近，台酒再度獻上令人期待的年菜系列。以多年來累積的經驗，台酒年菜不僅保有傳統風味，更以獨特「以酒入菜」的特色，將各款酒品完美融合於各道菜餚，打破味覺框架，呈現出層次豐富且與眾不同的美味。

今年，台酒首度與台中老字號餐飲巨擘潮港城強強聯手，加入本公司特有之酒香，推出一款年菜組合套餐「台酒五福金饌組」，包含台酒紅露瑤柱鳳凰盅(烏骨雞)、台酒紹興花膠佛跳牆、台酒竹報平安富貴元蹄、台酒高粱醴韻狀元米糕及台酒御品宮廷花雕蝦共五道大菜，最重要的是現在購買優惠價$2888元，此款僅在台酒購物網獨家販售，限量2,000組先搶先贏。

第二款小套餐「台酒嚴選團圓組」則適合4-5人享用，預購價為2888元（原價3230元）。其中台酒嚴選海味街紹興烏參佛跳牆、台酒嚴選海味街紹興芋香臘味飯、台酒嚴選海味街紹興芋香獅子頭、台酒紅露醉雞腿禮盒、台酒酒馥花雕瑤柱雞湯及台酒酒粕冰心粽，共六道菜，為此套餐提供了多樣且美味的年菜選擇，為家庭團聚增添豐富的年節風味。

最後一款年菜組合為台酒悉心打造適合大家庭8-10人的大套餐，提供10道豐盛的以酒入菜年菜料理。預購價為5888元（原價6500元）數量有限，售完為止。

除套餐外，消費者還可自由挑選獨立的年菜品項，如台酒紹興小山羊羊肉爐、台酒麻油荷葉糯米雞、台酒紅麴豬腳及台酒花雕牛腱心禮盒等，滿足各種口味需求。另為讓消費者就近選購台酒經典年菜，「紅露醉雞腿」、「花雕蹄膀」、「花雕牛腱心」、「酒香XO干貝醬米糕」、、「酒馥花雕瑤柱雞湯」、「山藥排骨雞煲湯」、「紹興酸菜白肉鍋」、「台酒紹興肉包」及「台酒紅麴紹興肉包」共9款熱銷產品，自114年11月24起至115年2月22日在全家便利商店火熱訂購中。

（警語：酒後找代駕，平安送到家）