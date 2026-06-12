福鹿溪水位上升+洩洪作業 2艘龍舟受損「1艘翻覆」

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鹿港龍舟賽即將展開，賽前開放讓參賽隊伍練習，不過受到這幾天大雨影響，福鹿溪的水位上升，加上上游進行洩洪作業，導致部分場地及兩艘龍舟受損、一艘翻覆，工作人員趕緊進行清理。

彰化福鹿溪2艘龍舟被垃圾、漂流木、樹枝包覆起來，現場一片狼藉。圖／台視新聞

事發在彰化鹿港和福興交界的福鹿溪，2艘龍舟被垃圾、漂流木、樹枝包覆起來，現場一片狼藉，工作人員趁著天氣好轉趕緊進行清理的工作。

工作人員跳進水中救援翻覆的龍舟。圖／台視新聞

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工作人員跳進水中，配合岸上的另一群人，用身體的力量將翻覆的龍舟慢慢推回岸上，端午節即將到來，鹿港每年都會舉辦龍舟比賽，今年預計是該月19到21日進行比賽，總共有12艘龍舟，賽前比賽隊伍都可以報名登記排隊練習。

不過因為受到連日大雨影響，福鹿溪的水位上升、水流持續湍急，加上上游進行洩洪作業，為了維護選手和民眾的安全，從8號開始宣布暫停隊伍下水練習，但大雨不僅影響練習進度，也導致兩搜龍舟受損，所幸沒有造成人員的傷亡。

龍舟委員會人員也趕緊進行場地的清理，目前已經清理完畢。圖／台視新聞

龍舟委員會人員也趕緊進行場地的清理，目前已經清理完畢，不過原定在周末要進行的親子龍舟體驗決定先暫停辦理。

彰化／謝美玲 責任編輯／王怡晴

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