「福麗來救我」于朦朧生前直播暗藏求救訊號？影片瘋傳 粉絲淚崩求真相
娛樂中心／綜合報導
37歲的于朦朧於9月11日墜樓身亡，官方火速以「意外墜樓」結案，但許多粉絲並不信服。近來，一段他生前直播的片段再度流出，成為網路熱議焦點。影片中，他神情看似愉悅，但說出的內容卻是：「我覺得我被我朋友騙了…福麗來救我了，我很害怕。」
回想他今日的遭遇，短短幾句話，如今成為最令人毛骨悚然的「求救訊號」。有粉絲回顧影片痛哭留言：「那時候他真的在暗示什麼，只是我們誰都沒聽懂。」
直播暗藏求救訊號？粉絲心碎：「他真的害怕了」
在該場直播中，于朦朧還提到：「福麗聞到了詭異的味道。」當下粉絲以為他在開玩笑，卻沒想到這成了他最後的線索。不少人表示，「那句話太真實、太可怕，像是心裡的恐懼被說出口。」這段片段不僅讓外界質疑他生前是否遭受壓力與威脅，也讓人開始重新檢視「意外墜樓」的真實性。
于朦朧與兩隻愛犬：福麗與火腿是他生命的依靠
私下的于朦朧，是演藝圈公認的「暖男」。他領養了兩隻狗，一隻是柯基犬「福麗」（寓意幸福又美麗），另一隻是法鬥犬「火腿」。他在訪問中曾說：「我的手機裡，幾乎全是牠們的照片。」拍戲、上通告，他都會帶著牠們同行，連雜誌封面都要一起入鏡。粉絲們笑稱：「福麗和火腿是他的家人。」如今，他離開人世，這兩隻狗狗也成為人們懷念他的最大情感寄託。
愛犬下落成焦點 好友出面證實已妥善安置
于朦朧過世後，網路上不斷有人詢問：「有人知道福麗和火腿的消息嗎？」編劇好友汪俞岑曾於微博表示，兩隻狗已找到人妥善收養，但出於隱私考量，不便公開收養者身份。曾在周海媚離世後收養寵物的演員李勤勤也發文說：「若有需要，我會義不容辭，也希望大家尊重朦朧家人的安排。」
這些回應雖讓粉絲稍感安心，但也凸顯出于朦朧離去後，所留下的「空洞與惦念」。
網傳音檔曝光：「福麗、火腿……我們再也不能在一起了」
近日，又有一段音檔在網路流出，疑似錄下于朦朧哽咽的聲音：「福麗…火腿…我們再也不能在一起了…」這段音檔的真偽尚未被證實，但已再度引起爭議。有網友擔心兩隻愛犬也遭遇不測，也有人認為這是被誤傳的悲傷誤會。目前官方對此並未作出任何回應，事件真相仍籠罩在迷霧之中。
網友淚崩：「他這麼善良，怎麼會是這樣的結局」
自事件曝光以來，網路湧現大量留言：「他那麼愛狗，那麼溫柔，怎麼會突然沒了？」、「一個連動物都不忍傷害的人，卻沒有人保護他。」熟悉他的人都說，于朦朧是一位重情重義、善良真誠的演員。他對母親、對愛犬、對朋友的關心從不保留。如今，他的離世留下太多疑問。粉絲們唯一的願望，是希望真相早日查明，讓這位溫柔的靈魂得以安息。
截至目前為止，已有超過60萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
更多三立新聞網報導
于朦朧最後的哭喊：我從25歲就被威脅！原來他面對的是「國有娛樂帝國」
陸學者稱：解放台灣只為「四樣東西」台灣網友：我們一樣就夠，那叫自由
于朦朧登上全球百大帥哥榜！榜上「安息」二字惹淚崩！全網哀悼：他值得
任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？
其他人也在看
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 23 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 10 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 6 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 8 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子感情時間軸曝！2月與席惟倫同遊日本 半年後爆不倫粿粿
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐昨（30）日透過影片控訴老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息一出瞬間引發熱議。對此，王子也發出聲明...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前