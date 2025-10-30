「福麗來救我」于朦朧生前直播暗藏求救訊號？影片瘋傳 粉絲淚崩求真相

娛樂中心／綜合報導

近來，于朦朧生前與愛狗「福麗」互動的影片瘋傳，粉絲看後忍不住鼻酸。（圖／翻攝自抖音）

37歲的于朦朧於9月11日墜樓身亡，官方火速以「意外墜樓」結案，但許多粉絲並不信服。近來，一段他生前直播的片段再度流出，成為網路熱議焦點。影片中，他神情看似愉悅，但說出的內容卻是：「我覺得我被我朋友騙了…福麗來救我了，我很害怕。」

回想他今日的遭遇，短短幾句話，如今成為最令人毛骨悚然的「求救訊號」。有粉絲回顧影片痛哭留言：「那時候他真的在暗示什麼，只是我們誰都沒聽懂。」

直播暗藏求救訊號？粉絲心碎：「他真的害怕了」

在該場直播中，于朦朧還提到：「福麗聞到了詭異的味道。」當下粉絲以為他在開玩笑，卻沒想到這成了他最後的線索。不少人表示，「那句話太真實、太可怕，像是心裡的恐懼被說出口。」這段片段不僅讓外界質疑他生前是否遭受壓力與威脅，也讓人開始重新檢視「意外墜樓」的真實性。

一段直播，給予粉絲無限聯想；直播中，于朦朧是提到：我覺我被我朋友 騙了、福麗來救我了、我也很害怕。（圖／翻攝自抖音）

于朦朧與兩隻愛犬：福麗與火腿是他生命的依靠

私下的于朦朧，是演藝圈公認的「暖男」。他領養了兩隻狗，一隻是柯基犬「福麗」（寓意幸福又美麗），另一隻是法鬥犬「火腿」。他在訪問中曾說：「我的手機裡，幾乎全是牠們的照片。」拍戲、上通告，他都會帶著牠們同行，連雜誌封面都要一起入鏡。粉絲們笑稱：「福麗和火腿是他的家人。」如今，他離開人世，這兩隻狗狗也成為人們懷念他的最大情感寄託。

于朦朧養了兩隻狗，一隻是柯基犬「福麗」（左），另一隻是法鬥犬「火腿」。（圖／翻攝自微博）

愛犬下落成焦點 好友出面證實已妥善安置

于朦朧過世後，網路上不斷有人詢問：「有人知道福麗和火腿的消息嗎？」編劇好友汪俞岑曾於微博表示，兩隻狗已找到人妥善收養，但出於隱私考量，不便公開收養者身份。曾在周海媚離世後收養寵物的演員李勤勤也發文說：「若有需要，我會義不容辭，也希望大家尊重朦朧家人的安排。」

這些回應雖讓粉絲稍感安心，但也凸顯出于朦朧離去後，所留下的「空洞與惦念」。

于朦朧連拍戲、上通告，都會帶著福麗同行。（圖／翻攝自微博）

網傳音檔曝光：「福麗、火腿……我們再也不能在一起了」

近日，又有一段音檔在網路流出，疑似錄下于朦朧哽咽的聲音：「福麗…火腿…我們再也不能在一起了…」這段音檔的真偽尚未被證實，但已再度引起爭議。有網友擔心兩隻愛犬也遭遇不測，也有人認為這是被誤傳的悲傷誤會。目前官方對此並未作出任何回應，事件真相仍籠罩在迷霧之中。

網友淚崩：「他這麼善良，怎麼會是這樣的結局」

自事件曝光以來，網路湧現大量留言：「他那麼愛狗，那麼溫柔，怎麼會突然沒了？」、「一個連動物都不忍傷害的人，卻沒有人保護他。」熟悉他的人都說，于朦朧是一位重情重義、善良真誠的演員。他對母親、對愛犬、對朋友的關心從不保留。如今，他的離世留下太多疑問。粉絲們唯一的願望，是希望真相早日查明，讓這位溫柔的靈魂得以安息。

于朦朧上節目偶爾也會帶著福麗。（圖／翻攝自微博）

截至目前為止，已有超過60萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

