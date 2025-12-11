福麥公司「一樓經營旅店」員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好
國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，被爆料是一家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩劑的翻版嗎？」對此，本報記者今前往公司登記的台南中西區和真街地址，該公司於一樓經營旅館，員工僅說不清楚。
一名旅社女員工說，裝修公司的辦公室在樓上，裝修公司的老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；至於得標國防部標案，女員工「這可能要問他，我們只是員工，不知道、不了解」；而裝修公司情況，女員工僅說，老闆也有別的公司，她不清楚。
當地西和里的里長廖昇英說，老闆跟老闆娘待人處事善良，跟里內互動很好、很照顧里，先前有停車方面的問題，反映都隨時會改善，現在很穩定，保持很好關係，而知道他們是做建材方面，應該做得不錯，至於有無國際貿易就不清楚；針對標到國防部案子，廖昇英說不清楚。
福麥公司附近一名鄰居被問到是否知道得標國防部的案子，鄰居說，「他們好野人耶（台語）」，可能就像電視看到的，這間公司雖小小的，但背後實力雄厚，公司老闆娘負責經營衛浴設備，老闆人也很好。
媒體問到對於能取得6.5億元軍購案的看法，鄰居認為，企業的東西很難猜測，中央都會掌握，若為空殼公司就會去查。
有台南裝潢同行說，對福麥小有耳聞，確實在經營翻修、整修工程，可以標到大筆金額的軍購案，沒辦法評論，「（福麥）不是很大的公司」。
