福麥公司 5年前捲入「借牌」風波

福麥國際室內裝修有限公司得標國防部高效炸藥案，據了解，福麥五年前曾捲入「借牌」風波，連同台南市政府工務局公務員及投標商等四人涉偽造文書等罪嫌，遭檢方起訴，後因罪證不足，一、二審均判無罪。

判決指出，台南市工務局楊姓幫工程司經辦安平區及南區工程小額採購案，自二○一四年起至二○一六年七月，找陳男經營的工程行施做水萍塭公園、開南里公園等設施更新工程。福麥時任李姓女負責人及另一家營造公司葉姓負責人同意出借陳男統一發票戳章或手寫估價單，讓陳男承攬工務局小額採購工程，完工後，陳男再持福麥等開立的發票、估價單、驗收照片等資料，向工務局核銷。

李女出借福麥公司發票章及估價單給陳男包小工程，也配合開立不實銷售發票給陳男請領工程款，陳則以發票金額百分之五營業稅及百分之二點五營利事業所得稅金額補貼給李、葉二家公司。李女偵查、審理時均坦承「借牌」，並證稱陳男以福麥名義承攬工程，若出事福麥要負責，她理解並願意承擔。

