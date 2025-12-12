福麥國際接國防部、中科院億元炸藥標案...藍委開記者會諷「炸藥之王」：採購來源一下是美國、一下印度，老闆李文慶背後到底是誰？

國防部5.9億元「RDX海掃更炸藥採購案」由福麥國際室內裝修公司得標被爆出，引發外界爭議，日前相繼跳出來質疑的國民黨立委王鴻薇、徐巧芯，以及馬文君今（12日）召開記者會，再拋出疑問，指出福麥國際今年3月也投標中科院1.2億元的「高熔點炸藥（HMX）」採購案，順利得標；兩起標案的炸藥採購來源一下是美國、一下是印度，福麥老闆李文慶背後到底是誰？請說清楚講明白。

王鴻薇在會上表示，福麥公司的老闆同時經營旅館業、室內裝修業，還有衛浴設備的相關家具事業，是直到去年底才新增國際貿易及化學批發的營業項目，「非常神奇」標到國防部5.9億元的採購案，不免讓大家有之前小吃店快篩劑案的既視感。

王鴻薇稱，有不少業者看不下去，讓他們陸續接獲爆料，去查證後也證實，福麥國際室內裝修公司早在今年3月12日就投標中科院1.2億元的「高熔點炸藥（HMX）」採購案，同樣順利得標。她說，大家真的小看這間公司了，兩起標案的炸藥採購來源一下是美國、一下是印度，福麥到底是何方神聖？儼然已是「炸藥之王」。



王鴻薇再指出，中科院最近幾年都有發包HMX採購案，之前長期投標的兩家公司台灣波律和為民，主要營業項目就有化學、機械、航太工業等背景，不會受到質疑，不過今年得標的福麥公司，去年底才剛新增營業項目，在短短三個月就馬上打敗其它兩家專業公司。



王鴻薇質疑，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從2021年到2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，很有可能根本就是中科院標案的HMX炸藥進口，這樣的公司能夠接二連三得標國防標案，李文慶背後到底是誰？請說清楚講明白。



馬文君也說，接到爆料稱，疑似有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購的高熔點炸藥（HMX），又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域。



馬文君說，路透社七月獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥，而美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

