「福麥室內裝修」得標國防部5.9億炸彈採購 凌濤揭：在賴清德市長任內承攬公園拉筋遊樂工程

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委王鴻薇10日表示，國防部一項決標金額高達5.9億元的「RDX海掃更」軍購案，得標廠商被查出竟是一家登記為「福麥國際室內裝修」的公司，室內裝修業者竟能承包高專業的炸藥採購，宛如「小吃店變身生醫公司」進口快篩試劑翻版。桃園市議員凌濤今（11）日進一步指，福麥公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；且在軍購「RDX海掃更」標案中，兩次開標均僅福麥一家投標，更加深量身打造的質疑。

國民黨立委王鴻薇10日表示，國防部一項決標金額高達5.9億元的「RDX海掃更」軍購案，得標廠商被查出竟是一家登記為「福麥國際室內裝修」的公司。（圖／王鴻薇辦公室）

凌濤表示，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，以勞動部勞動力發展署、及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？

凌濤說，以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器、彈藥及其零件」」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。此外，「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險。

凌濤質疑，國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

凌濤指出，進一步清查福麥公司，公開資料上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今我國軍購「RDX海掃更」，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤批評，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。



