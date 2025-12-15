福麥後又有「軍火商」大石？凌濤告發國防部

▲國民黨桃園市議員凌濤爆料，位於台南市東區的鞋商大石也獲國防部標案，他將赴北檢告發國防部。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 繼國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司的「福麥」。桃園市議員凌濤日前也再爆，台南鞋商「大石國際公司」轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」！他今（15）日痛批，對於國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們後台硬就鬆懈，他將於上午9點赴北檢告發國防部。

凌濤今發文指出，福麥、大石聲明開嗆社會各界任何質疑的聲音，有恃無恐的態度，令國人感到憤怒。民進黨中央不思與民眾站在一起檢驗，竟與國防部同步搖身一變軍火商發言人，瞎扯抗中保台牌，無恥到極點。

凌濤表示，因此，他將與前國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛於今天早上9點，代表廣大國人追求真相的期待，前往北檢告發國防部。對於國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們後台硬，而鬆懈了社會正義。

楊智伃今早也同時發文指出，被外界質疑的福麥、大石不好好說明，竟然還敢發獨家聲明對嗆！爭議持續延燒，國防部的閃避說詞更讓民眾無法接受。

