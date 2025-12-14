福麥得標國防部火藥案惹議 聲明獲美商獨家代理權、具履約能力

國防部一項決標金額新台幣5.9億餘元的火藥標案，得標業者登記為福麥國際室內裝修公司，資格引發議論。福麥公司今天發表聲明指出，得標前已正式取得美國軍工大廠獨家代理權，具備履約能力，且相關投標過程合法、程序完備，禁得起檢驗；公司負責人及其家人無任何政黨背景，絕非媒體報導指稱的「賴友友」，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

國防部（圖）火藥標案得標業者為福麥國際室內裝修公司，引發議論。福麥公司14日發表聲明指出，得標前已正式取得美國軍工大廠獨家代理權，具備履約能力，且相關投標過程合法、程序完備。（中央社資料照）

國民黨立委近日指出，日前被爆料得標國防部RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案的福麥國際室內裝修公司，今年3月也得標中科院HMX炸藥採購案，要求相關單位說明室內裝修公司為何可得標上億元的國防標案。

廣告 廣告

福麥公司今天發布聲明表示，得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年的台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。福麥並非毫無經驗業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件於得標後2周內，即取得美國官方核發輸出許可證，足證公司具備實務操作經驗與如期履約能力。

聲明指出，福麥公司負責人及其家人，並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱的「賴友友」。

聲明表示，福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人，均無任何政黨黨員身分，且在總統賴清德任內及賴清德擔任台南市長任內，未曾有過任何接觸，彼此互不認識。媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

聲明指出，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，福麥公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。

聲明表示，此案所涉及RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品的關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與公司商譽造成嚴重影響。

聲明說，福麥公司一向秉持合法、專業與負責態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈的穩定與安全。日後如有不實指控、錯誤報導或惡意散布不實訊息，導致影響公司或員工權益，將依法追究相關法律責任。