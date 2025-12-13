福麥得標5.9億火藥軍購案 王鴻薇再曝「詭異細節」諷台灣奇蹟

立法院近日再度掀起國防採購爭議。國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥標案，遭揭露得標廠商竟是一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司，引發外界譁然。國民黨立委王鴻薇12日受訪時直言，該標案「充滿詭異細節」，質疑整起過程形同為特定廠商量身打造，堪稱一樁「台灣奇蹟」。

王鴻薇指出，該案在招標過程中疑點重重。她表示，標案第一次流標，第二次招標卻僅有福麥公司一家投標，讓人不禁質疑，過去熟悉相關業務的軍火商為何完全缺席。她直言，在坊間早有不少政府標案的「潛規則」，外界普遍認為，大家早就知道這個案子要「讓給誰」，即使其他廠商硬要來投，也未必能得標。

王鴻薇進一步說明，該案屬於擴充性合約，首標金額為5.9億元，未來可擴充至8.2億元，且履約期限至明年底。她質疑，待合約期滿後，國防部還可透過所謂「開口合約」方式，不必重新招標，直接再指定同一家公司承作，換言之，該公司一次得標，未來最高恐可保障達14.1億元的案量，「難怪其他軍火商完全不感興趣，只有一家明顯不符合背景條件的廠商出來投標」。

對於網友挖出該公司同一地址，卻涉及槍械、彈藥等進出背景，王鴻薇也直呼「實在好酷，簡直像電影情節」。她形容，表面上是做室內裝修、生活美學，實際上卻還涉及槍炮彈械業務。她指出，該公司負責人經營項目多元，包含旅店、衛浴、家具等，看似與軍火毫無關聯，但實際上卻另有涉足槍械彈藥相關業務，令人相當困惑。

王鴻薇也質疑招標文件中的原產地標示。她指出，公告中載明原產地為「中華民國」，但依她所了解，RDX屬於軍規炸藥，一般民間廠商根本無法生產，只有軍備局具備相關能力，原產地標示中華民國「絕對有問題」，恐涉及標示不實。她並透露，私下向立委馬文君了解後，實際進貨來源應為印度，但仍難以釋疑。

王鴻薇強調，RDX在國際間屬於高度管制炸藥，威力極大，進出口必須經過嚴格審查，不可能任由「阿貓阿狗」隨意申請，相關國家必然會詳查用途與背景。她質疑，一家過去從未涉足軍火生意的公司，竟能得標如此敏感的軍規炸藥採購案，「這不是奇蹟，什麼才是奇蹟？」

