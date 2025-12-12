福麥得標5.9億火藥軍購 吳子嘉爆「這2年」恐怖巧合：謝龍介快去查

福麥裝修公司位於台南市中西區，以5.9億元得標國防部「RDX海掃更」旋風炸藥採購案。（資料照／曹婷婷攝）

台南一家經營室內裝修的「福麥國際室內裝修公司」，以5.9億元得標國防部「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，引發社會質疑。媒體人吳子嘉覺得案情不單純，查了資料發現「恐怖巧合」。

吳子嘉昨（11）日在《董事長開講》節目中透露，福麥沒有相關資歷，卻得標這合約，根據國民黨立委馬文君的說法，他覺得疑點重重，因為能夠去買到火藥、買到炸藥，但公司卻非軍品的本業？

吳子嘉指出，問題比較大的是，資本額不足標案的10分之1，從來沒有做過國軍生意，又是第1次投標，這個就是一個非常奇怪的行為。他也認為有其它疑點，例如福麥公司位在台南，剛好總統是台南人、在台南當過市長。他說自己好奇查了一下發現，該公司原本是經營旅館，從事裝潢業，辦公室在旅館的頂樓，行事非常低調，聽說老闆很有錢，「那為什麼要搞這個複雜的事情」，因為做這個軍火是很恐怖的生意，經常會死人。

吳子嘉更覺得詭異的是，福麥在2013至2015年期間，有多次承攬台南市政府工務局的公園修繕案件，前後總共執行了38件，工程經費從10多萬到130萬不等，在2016年停止承包，剛好這段時間的市長是賴清德，「如果1件、2件我不會懷疑，38件又是某一個特定單位公園」，他建議查詢公園管理處當時的處長是誰，為什麼這家公司可以一直承包做2年。

吳子嘉他呼籲台南的議員朋友，謝龍介等人，去查一下這家台南公司，到底在搞什麼東西。

為何福麥剛好到了2016年就不包了？吳子嘉猜測，「是不是剛好那個時間人事有異動，所以他就不做了？那現在又來了，現在總統也是台南的？」他也向賴清德總統喊話，要約束好自己的人，新潮流不要亂搞，否則「一個個抓去關」。

