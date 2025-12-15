福麥採購5.9億炸藥…遭點名「賴友友」喊告！爆多人被約談 警方證實

記者簡榮良／台南報導

前腳分享文章，後腳約談通知單就來了！國防部5.9億的「RDX海掃更」（旋風炸彈）採購案，由資本額1900萬、經營室內裝修的福麥公司得標，遭在野黨質疑負責人李文慶身份不單純，甚至點名他就是「賴友友」，各式文章被分享轉貼；議員邱莉莉火速出手，於12日深夜至警局提告加重誹謗，驚傳隔天就有多人收到約談通知單。對此，台南警方低調證實，但不願透露挨告人數。

福麥公司被點名是「賴友友」，各式文章被分享轉貼；議員邱莉莉火速出手，於12日深夜至警局提告加重誹謗。（圖／翻攝自邱莉莉臉書）

面對連日質疑聲浪，福麥14日發布聲明嚴正澄清，得標過程禁得起檢驗，已取得美國獨家代理權，具備履約能力，負責人及家人也並無任何政黨背景、絕非「賴友友」，再有不實指控，將追究法律責任。

廣告 廣告

然而有人手腳快一步。台南市議員邱莉莉，12日深夜22時許與服務處同仁前往第六分局金華派出所，針對臉書多名網友散播分享不實文章及圖片，提告加重誹謗，其中不乏有人用假名，警方連夜傳給刑事局聯繫meta公司，全案偵辦中。

有網友曬出通知單，上頭載明案由是妨礙名譽，應到案日期為13日下午15時，偵辦速度之快令他相當詫異。（圖／翻攝畫面）

有網友曬出通知單，上頭載明案由是妨礙名譽，應到案日期為13日下午15時，偵辦速度之快令他相當詫異。對此，台南警方低調證實，但不願透露挨告人數。

國防部長顧立雄今（15日）受訪時激動說，投標要繳交押標金，約預算金額的3%，得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金，一旦沒有辦法取得輸出許可證明、原廠證明，以及品質檢驗，就會被解約、沒收履約保證金，還要面臨停權，「國防部有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！這樣我需要管這個公司叫什麼名字，或資本額是多少嗎？國防部絕對經得起檢驗！」

更多三立新聞網報導

奶茶一條街染血！大學生遭撞飛「頭腳對折呈>型」1原因…現場飄土味

獨家／含恨撞車隊…計程車運將沒下車「鐵包人燒了」生死不明！

「全台最兇虎爺」金身被偷了…賊夢虎追燙手歸還！廖大乙曝超慘下場

5.6萬買2貓接連死亡！要退款…老闆竟亮甩棍威脅：上法院沒輸過 畫面曝

