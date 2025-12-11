福麥曾捲借牌風波 獲判無罪

藍營砲轟裝潢公司竟然能採購炸藥？圖為福麥國際室內裝修公司外觀。（記者林雪娟攝）

記者王勗∕台南報導

台南室內裝修公司福麥奪下國防部炸藥標案引發關注。經查訪營業登記位於中西區公司現址為旅館。據了解，公司辦公室位於三樓，老闆、老闆娘鮮少在該處辦公，一千二百萬元資本額的地方公司何以奪得八億餘元軍購標案？引發外界好奇。

據公司登記資訊顯示，福麥國際室內裝修公司目前代表人為李文慶，先前負責人為李淑玲，公司登記現址旅館負責人為李淑玲，並無福麥招牌。藍營立委徐巧芯質疑福麥公司，為藏身在天麗行館的「隱藏版公司」。

登記資訊顯示，福麥資本總額為一千二百萬元，稅籍資料的資本額為一千九百萬元，營業項目包括建材批發、室內裝修、不動產買賣業等，近年並無參與政府標案紀錄。

現場查訪旅館外觀如同現代時尚旅舍，一樓為大廳，二、三樓對外可見景觀陽台。員工表示，老闆辦公室在樓上，鮮少在該地辦公，對於國防標案並無詳細了解。鄰里間與李姓夫妻時有接觸，但只知道從事建築行業，詳細經營狀況也不甚清楚，但觀察下來經濟實力背景雄厚。營建類同業也曾聽聞台南本地的福麥偶有翻修或整修工程。

據了解，福麥先前曾出借公司名義，由陳姓男子經營工程行承攬市府工程，時任負責人的李淑玲等相關四人因此為檢方起訴，惟全案罪證不足，一、二審四人均無罪。