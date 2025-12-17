福麥案延燒 藍委提案加嚴軍方採購火炸藥運輸管制與單價

針對裝修商「福麥」標得RDX火藥原料案，國民黨團2025.12.27在立法院外交國防委員會提出2項臨時提案，要求國防部對於高爆風險原料採購運輸依照國際海運危險品法規要求廠商，並限制爾後RDX標案單價不得超出此案。郭宏章攝



針對裝修商標得RDX火藥原料爭議延燒，國民黨團今天（12/27）在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求國防部對於高爆風險原料採購，每批貨於原產地起運前，應先依據國際海運危險貨物相關規定，及經濟部、警政署等國内特許、管制相關法規。藍委馬文君並提案，為避免後續肇生不良事件，強化採購紀律，也要求國防部對此案後續擴充採購RDX海掃更的每公斤單價，不得高於此案採購的每公斤單價。兩項臨時提案在綠委全部不在場情況下，無異議通過。

國民黨立委馬文君今天上午在立法院外交及國防委員會提出兩項臨時提案，都針對福麥國際室内裝修有限公司得標國防部購置之「海掃更RDX」炸藥類火藥/原料相關疑慮，首先是針對「海掃更RDX」等火炸藥高爆炸原料的運輸安全，提案要求提高運輸安全的法規要求門檻。

臨時提案指出，在聯合國法規及國際法規框架下，為防止恐怖組織及防範此類高爆炸跨境風險，對於此類高爆炸藥買賣、運輸有嚴格限制及規定。

為避免此案所採購火藥原料於運輸過程中，發生不可預期之高風險事件，妨礙國家名譽及安全，確保如期、如質運交，馬文君在臨時提案要求國防部，對於高爆風險原料採購，每批貨於原產地起運前，應先依據國際海運危險貨物相關規定，及經濟部、警政署等國内特許、管制相關法規，要求廠商完成於原產地至本案履約地點之運輸、申報計畫文件，併火炸藥檢驗效能之第三方公證單位檢驗報告，同列為交貨應隨附合格文件之一。

另外，針對海掃更RDX 火藥/原料的採購價格，馬文君等提出的臨時提案指出，鑒於近期福麥國際室內裝修有限公司得標國防部購置之海掃更RDX 猛炸藥類火藥/原料。考量本招標案另亦律定後續金額上限為新臺幣824,670,000元之擴充擴條款。得採限制性招標洽原得標廠商辦理採購，為避免後續肇生不良事件，嚴肅相關採購紀律，此項臨時提案要求國防部，對此案後續擴充所採購RDX海掃更之每公斤單價，不得高於福麥公司得標的原案（採購編號:JE15005L097）採購之每公斤單價。

由於民進黨立委們全部不在場，在場的國民黨立委則有連署該兩項臨時提案的陳永康、徐巧芯均贊成提案，由會議主席、召集委員馬文君宣告兩項臨時提案均無異議通過。

