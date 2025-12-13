福麥案爆2.0 凌濤：連賣鞋業去年都標國防軍火案成商業奇蹟

國民黨桃園市議員凌濤。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國防部近日遭爆衛浴裝修業者福麥公司得標鉅額炸藥採購案，國民黨桃園市議員凌濤上午再爆，台南賣鞋業大石公司2025也循福麥路徑，轉做國防軍火生意，規模上看兩億元，點名質疑總統賴清德與大石董監事家族不熟？

凌濤表示，大石去年2024年6月6日商業登記新增「國際貿易業」、「槍砲彈藥刀械輸出入業」、「模擬槍輸出入業」、「槍枝保養業」、「管制刀械零售業」項目，開始做國防生意，6、7月就陸續標得國防部4項標案，堪稱商業奇蹟。

廣告 廣告

凌濤說，大石得標的2億元「5.56公厘底火等2項」標案，還是依入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手。

凌濤質疑，與大石登記同地址的「喬尼公司」負責人林立韻，過去也是大石監察人，該公司過去都只標台南市消費合作社，竟也在今年1月13日標中「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與賴清德的總統府「關係良好」。

凌濤表示，從福麥到大石，種種不合常理的疑雲，已讓政府廉能蒙上陰影，賴清德與國防部應出來面對，給一個清楚、負責說法。

更多太報報導

爆福麥連「炸藥之王」都採購 藍委：軍火業新手打敗專業公司「太神奇了」

裝修公司得標軍火採購案 藍黨前發言人：把國家資源當兒戲

有國貿商資格就可採購軍火？凌濤：台灣之盾也給衛浴裝修商採購？