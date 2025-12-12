福麥無軍火經驗卻得標軍購案？凌濤：國防特別預算條例別想通過

桃園市議員凌濤。圖：資料照

福麥公司得標國防軍購案，遭外界質疑該公司無軍火經驗，國防部回應一切符合規定，不過國民黨籍桃園市議員凌濤仍不買單。凌濤表示，國防部長顧立雄出來護航福麥有國際貿易類別、商業登記化學原料批發，符合規定可以得標，但卻忽略外界質疑毫無軍火經驗、也未有任何檢核，疑似量身打造，跟之前衛福部高登快篩、農業部超思雞蛋案如出一徹，根本複製貼上，難道又是疑似弊案的護航標準SOP？

凌濤直指，「馬桶廠商」買軍火就是小吃快篩、超思雞蛋翻版；當時高登小吃店買16.9億快篩，引發譁然，時任衛福部長陳時中為之護航稱「介入正常商業活動並不好」，好不容易找到的1700萬快篩試劑，現在要重新找來源；超思巴西雞蛋案有農業部長陳吉仲開直播、開記者會，稱「這是公私部門共同合作的最佳經驗」，後來超思案秦語喬一人公司遭起訴，雞蛋過期銷毀又花好幾億，陳吉仲當時護航還欠國人一個道歉。

凌濤表示，時值1.25兆國防預算特別條例審查，美方也希望台灣增加保台實力，但此案連多位綠營民代、偏綠媒體人通通看不下去，至今總統賴清德神隱、福麥公司說是「上面的事」、負責人消失未說明，檢調觀風向，不動如山，這個利益結構造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，而賴清德把顧立雄當防火牆，是遠遠不夠。凌濤說，他支持台灣國防預算，但「馬桶廠商」標走5.9億軍火原料案，賴清德若不下令徹查，1.25兆國防特別預算條例就別想通過。

