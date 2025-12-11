福麥獲近6億標案 他酸：綠友友開始搞軍火

▲國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商福麥公司，登記地址竟與一間汽車旅館同址。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」。國防部長顧立雄今（11）日解釋，福麥具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標，不過仍未能釋疑。國民黨桃園市議員詹江村酸，原來綠友友已開始做軍火生意，難怪要一直挑釁中國。

詹江村說，國軍將近6億的火藥原料，竟然是室內裝潢公司得標，原來民進黨的綠友友們，已經開始做起軍火生意，原來抗中保台，不只能收割政治紅利，還能收割美金新台幣，萬一有一天擦槍走火，他們可以移民美國，台灣人你們呢？

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

裝修公司獲5.9億元標案！顧立雄稱「有資格」 王鴻薇再揪3點打臉

「衛浴專家」福麥公司獲國防部5.9億炸彈標案！他驚：跨行跨很大

裝修公司得標5.9億軍購案？名嘴再爆：1年前才新增化學、電子業務