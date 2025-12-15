福麥稱獲美軍火大廠「10年獨家代理權」 王鴻薇：有違常理

立委王鴻薇近日追查國防部軍購案。資料照，李政龍攝



國防部「RDX海掃更」5.9億元採購案，由「福麥國際室內裝修公司」得標，即便負責人李文慶表示已取得美國知名軍火大廠的台灣獨家代理權，國民黨立委王鴻薇等人近日連環抨擊國防產業利益水深，昨（14日）晚間，她更進一步質疑，若真如李文慶所述，為何國際工大廠會授權資本額僅有1900萬台幣的室內裝修公司接手數十億國防標案，明顯有違常理，她將請國防部與相關單位查清背後實際得標者是何人物。

王鴻薇與同黨立委馬文君、徐巧芯、桃園市議員凌濤等人近日質疑，福麥沒有軍事背景，為何卻能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案？此外，中科院的高熔點炸藥「HMX」採購案也由福麥國際1.2億元得標；凌濤還表示，台南大石國際公司原本經營鞋類生意，後來卻提出申請變更新增營業項目「槍砲彈藥輸出入」，並順利獲得標下5.56步槍彈底火標案，嘲諷國防成為「賴友友」與中央高層關係交好。

為此，國防部駁斥在野黨民代不實指控，福麥國際14日也發布3點聲明嚴正澄清，說明李文慶與前負責人李淑玲等人均無任何政黨黨員身分，從無在總統賴清德、其台南市長任內有過接觸，彼此互不認識，另公司得標前已取得美國知名軍火大廠SAE 10年台灣獨家代理權，並非毫無淵源與經驗，至於中科二件採購案，一件小型已完成交貨履約，另一件交貨中。

對於福麥國際的聲明，王鴻薇當晚3點回應。

首先，她提到，國內RDX相關炸藥之採購，國內並非僅福麥國際「室內裝修」公司有採購能力，過去福麥室內裝修公司資本額與營業項目皆非國防專業，為顧及國防安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。

第二，經查福麥室內裝修公司，該公司營業項目僅變更數月，即可得標上看數億國防標案，其背後利益關係，以及國防部相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障我國國防安全，自然應該全面釐清與徹查。

最後，福麥室內裝修公司聲明表示，得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣之室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，「福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有國安疑慮，後續我都要請國防部及相關單位調查清楚，並向國人說明。」

