福麥翻版？ 藍議員控「賣鞋商」轉做軍火生意

知名的台南老字號運動鞋品牌「牛頭牌」，其背後的「大石國際公司」遭指控是「福麥裝修公司」翻版。國民黨桃園市議員凌濤揭露，大石國際於民國113年6月突然新增「刀械零售、國際貿易、槍砲彈藥刀械輸出入、模擬槍輸出入業」等營業項目；隨後雖然在國防部、陸軍、海軍等4項標案中失利，卻最終成功拿下價值2億520萬元的T91步槍彈藥「5.56公厘底火」標案。

國民黨桃園市議員凌濤說：「他打敗了三家非常有經驗的軍工廠商，這是他第一次標，這麼多億的軍火的這個標案，難道這些產業中間有一個軍火掮客，在中間上下其手。」

凌濤進一步質疑，大石國際負責人魏百慶家族在台南人盡皆知，與總統賴清德關係匪淺；且同地址的另一家「喬尼國際」，其負責人也被點名是大石公司的昔日監察人，懷疑背景不單純。

凌濤爆料負責人魏百慶與賴總統關係匪淺。（圖／TVBS）

國民黨桃園市議員凌濤說：「他的董監事魏百慶家族，台南是眾所皆知，跟賴清德總統他絕對不會沒有關係。」

國防部反擊指控誇大不實，強調廠商已交貨且驗收合格。（圖／TVBS）

針對外界指控，國防部澄清指出，該標案明訂3大資格項目，共有4家公司參與投標。大石國際得標後，已取得輸出許可證明，並於今年2月17日交貨且驗收合格。國防部批評，少部分言論以偏概全，提出誇大不實的負面指控，對國軍官兵極不公平。

針對廠商資格審查標準，朝野立委則有不同看法。民進黨立委王定宇說：「對於投標廠商，它的專業背景除了營業項目有符合以外，對它在這個軍工業的歷程，或過去的表現應該也要列入一個考量。」國民黨立委馬文君說：「我想國防部其實應該要好好說明，這不是合法合規，而是誰大開這樣的方便之門。」

國民黨擔憂，若類似「賣鞋商變軍火商」、「裝修公司變軍火商」的案例頻傳，未來高達1.25兆的國防特別預算，恐怕會讓「快篩小吃店2.0」的狀況層出不窮。

