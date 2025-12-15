福麥聲明反擊「非賴友友」再有不實訊息就告！顧立雄罕見動怒回「火藥符合資格就能投標」：計較公司名字能讓它履約？

「福麥國際」遭藍委質疑只是室內裝修公司、卻獲得國防部火藥RDX標案。福麥昨日透過聲明表示，公司已獲得美國知名軍火大廠獨家代理權，負責人、家人都未和總統賴清德接觸，媒體稱「賴友友」與事實不符。國防部長顧立雄今（15）日受訪時也罕見表露激動情緒，表示廠商必須通過各項檢驗才能投標、拿到錢「設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」

對於國民黨立委王鴻薇等人指控，福麥公司只是室內裝修公司、馬桶廠商，卻獲國防部的火藥RDX（海掃更）標案。福麥昨日透過煒城法律事務所聲明，該公司已獲美國知名軍火大廠SAE的10年台灣獨家代理權，現標得中科院兩件採購案，1件已完成交貨履約，另件已於得標後兩週內取得美國官方輸出許可證明且正交貨中。

聲明強調，福麥負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人，均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內、台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，與事實完全不符。

福麥指出，RDX為飛彈、火箭、砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國、印度輸出，取得過程不易，實務需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

福麥更痛斥相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與公司商譽造成嚴重影響。並提醒爾後如有不實指控、錯誤報導、惡意散佈不實訊息致影響公司或員工之權益，將依法追究相關法律責任。

而顧立雄今日赴立院外交及國防委員會專報前接受媒體訪問，他表示，取得火藥及原物料必須取得當地政府輸出許可證明文件，也要繳交原廠證明文件，並在取得經濟部進出口同意後運抵台灣，並經過國軍專業單位品質檢驗，「通過後，它才能拿到錢。」

顧立雄接著情緒激動表示，廠商一旦沒有辦法取得輸出許可證明文件、相關原廠的證明文件，以及經過國軍的品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」

顧立雄強調，過去20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，只需要符合有合法設立證明、有納稅證明、從事國際貿易等3資格就能投標：「設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」

顧立雄並說，如果一再用一些誇大不實的指控，要讓重要戰備物資取得更加困難，戰備無法得到進一步落實，傷害到國家安全，這是他不願意看到的，「國防部絕對禁得起檢驗。」

（圖片來源：三立新聞、Google map）

