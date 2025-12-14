福麥聲稱取得美國獨家代理 王鴻薇質疑台小公司拿美軍工廠授權有違常理

取得近6億軍火採購權的台南福麥室內裝修公司聲明表示已取得美國軍工大廠的台灣獨家代理權，王鴻薇直指「有違常理」。圖為福麥公司所在（記者姚正玉攝）

記者康子仁/台北報導

針對福麥國際室內裝修公司十四日發聲明強調得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，立委王鴻薇回應表示，國際軍工大廠竟會授權我國資本額僅1900萬台幣的室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違。

王鴻薇表示，福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有國安疑慮，後續我都要請國防部及相關單位調查清楚，並向國人說明。

王鴻薇表示，國防部、福麥室內裝修公司至今並未回應國人質疑，國內RDX相關炸藥之採購，國內並非僅福麥國際「室內裝修」公司有採購能力，過去福麥室內裝修公司資本額與營業項目皆非國防專業，為顧及國防安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。

王鴻薇指出，福麥室內裝修公司的營業項目僅變更數月，即可得標上看數億國防標案，其背後利益關係，以及國防部相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障我國國防安全，自然應該全面釐清與徹查。

福麥聲明還強調得標過程經得起檢驗，遭影射「賴友友」更與事實不符，前任及現任負責人及其家人均無任何政黨黨員身分，與賴清德未有任何接觸、互不認識，未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究法律責任。