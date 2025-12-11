福麥裝修公司得標5.9億元國防採購 鄰居3個字形容這一家

福麥裝修公司位於台南市中西區，同處地點也經營旅館，地方都稱業者夫妻人相當好。（曹婷婷攝）

國民黨立委王鴻薇踢爆國防部一宗決標金額5.9億的國防採購標案，得標廠商竟是位於台南的福麥國際室內裝修公司，同處地點也經營旅宿業，令人「嘖嘖稱奇」。據了解，同業對這家裝修公司不陌生，但公司規模不算大，對於標到這麼大工程案子則不表意見，另有附近鄰居則說該業者是「好野人」，有實力。

記者實地走訪這一家裝修公司，樓下是作為旅宿業，裝修辦公室則位於樓上，整棟房子均為裝修業的李姓業者所有，不過，員工對於國防標案均稱「不清楚」。

廣告 廣告

當地西和里長廖昇英表示，業者夫妻為人客氣也善良，平日也落實敦親睦鄰，一開始在里內經營旅宿業，曾因停車問題一度造成小困擾，但經過溝通後就立刻改善，一直以來與左鄰右舍互動也都相當良好。她說，只知道業者除了開裝修公司、旅宿業，也是知名衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，其他的就不了解。

據了解，同業對這家裝修公司不陌生，在業界也頗活躍，但公司規模不算大，被問到「聽到標到這麼大工程的國防部案子？」同業則表示不清楚、不便表示意見。另有附近鄰居被問到裝修公司標到國防採購標案則說，這一家是「好野人」，人家有雄厚財力，旁人難以窺知實力到哪？不會多做臆測，相信政府會把關。

【看原文連結】