福麥裝修公司標下5.9億炸藥採購案惹議 國防部澄清：符規定

立委爆料台南一家名為「福麥國際」的室內裝修公司，竟然標得國防部RDX炸藥採購5.9億標案，公司登記地址還是一家旅館，讓在野批評頗有「快篩小吃店」和「超思雞蛋」既視感。國防部則澄清，投標廠商具備「化學原料批發、國際貿易業」等16項營業項目，符合招標文件規定。

福麥國際室內裝修公司標得國防部RDX炸藥採購5.9億標案，但公司簡介卻寫著「提供全方位房屋設計、修繕」，公司地址一樓還是間旅館。

在野質疑，福麥國際本身沒有爆藥許可、處置能力，非軍品本業、資本額不足標案十分之一，還是首次投標，國防部卻大開方便門。

而RDX炸藥爆炸威力是TNT的1.5倍以上，是目前最強效的高能炸彈之一，被廣泛用在超過4千種軍品。

藍委馬文君再爆，國軍使用的RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購，疑似是有中間人介紹，要從印度採購，後續還有將近9億元的開口合約，質疑是替裝修公司量身打造。

對此，國防部澄清，是只有一家廠商投標，除了經審查，福麥具有國際貿易業資格，並且有包含化學原料批發業在內等16項營業項目，並非只有室內裝修，符合招標規定。國防部長顧立雄也強調，會做好相關的來源證明查驗。

