福麥裝修公司發聲明反擊：外界影射「賴友友」與事實不符

台南福麥裝修公司標得國防部5.9億元炸藥採購案，引發熱議，福麥14日透過律師事務所發出聲明。（曹婷婷攝）

國防部5.9億炫風炸藥標案，由台南福麥國際室內裝修公司標得，連日引發熱議，福麥14日聲明強調得標過程禁得起檢驗，遭影射「賴友友」更與事實不符，前任及現任負責人及其家人均無任何政黨黨員身分，與賴清德未有任何接觸、互不認識，未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究法律責任。

福麥公司本月10日遭踢爆承攬5.9億元炸藥採購案，隨即引發軒然大波，福麥位於台南中西區的辦公室頓時也成為關注焦點。福麥公司第一時間未作回應，今天委託律師事務所發出聲明。

廣告 廣告

福麥公司針對近日公司得標國防部 RDX採購案一事，部分立委質疑及媒體與網路流傳不實傳言與指控，提出嚴正聲明。福麥公司表示，得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，且得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。

聲明中也強調，福麥並非毫無經驗業者，截至目前為止，已承接中科院2件採購案，其中1件已完成交貨並順利履約；另1件則於得標後兩2周內，即取得美國官方核發輸出許可證，足證具備實務操作經驗與如期履約能力。

針對外傳福麥負責人與民進黨關係匪淺，福麥公司也強調，負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱「賴友友」 ，現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德擔任台南市長任內及後來擔任總統，未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，對於媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，希望外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

福麥直指，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。本案所涉及之 RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

福麥強調，相關不實指控與假訊息，已對國防安全及公司商譽造成嚴重影響，重申公司一向秉持合法、專業與負責態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈穩定與安全，日後如有不實指控、錯誤報導或惡意散布不實訊息，影響公司或員工權益，將依法追究相關法律責任。

【看原文連結】