福麥裝修得標5.9億炸藥案！在地人吐3字認證

▲國防部標案「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商為福麥國際室內裝修公司，同一地點還經營旅宿業。（圖／翻攝自Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇近日揭露，國防部一件金額高達5.9億元的「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，得標者竟是一家位於台南的裝潢公司，令人驚訝的是，同一地點還經營旅宿業，遭外界質疑重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件。根據在地人透露，此公司負責人的財力雄厚，是個「好野人」，實力不容小覷。

根據《中時新聞網》報導指出，經查這間「福麥國際室內裝修公司」，發現樓下的空間作為旅宿用途，真正的裝修公司辦公室則設在樓上，而整棟建築皆為李姓業者所有。不過面對詢問，員工皆回應對這宗國防標案「不清楚」。

當地西和里長廖昇英則提到，李姓業者夫妻待人親切，平時也積極與鄰里互動，一開始旅宿業運營時，曾因停車造成些許困擾，但經協調後便迅速改善，因此與鄰居關係向來良好。里長廖昇英補充，他們除了經營裝修公司與旅宿，也同時是知名衛浴設備與馬桶的主要進口與修繕業者，至於其他細節她就不清楚了。

據悉，福麥室內裝修在業界活動頻繁，名聲不算陌生，但論規模仍屬中小型，在被問及其標下國防部如此大型的採購案時，同行業者多語帶保留，僅表示不宜評論。另外，有一位鄰居表示，該公司財力相當雄厚，是一家「好野人」，對於人家的實力到哪，鄰居認為外界毋須過度臆測，並相信政府會審查把關。

