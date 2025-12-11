福麥裝修拿5.9億火藥標案網炸鍋 顧立雄：這是一翻兩瞪眼的事

福麥國際室內裝修公司代表人為李文慶，先前負責人為李淑玲，李現為天麗行館負責人，而福麥藏身在天麗行館成「隱藏版公司」。（圖片來源／Google）

國防部1項預算金額達8億多元，決標金額5.9億元的「RDX海掃更」高效炸藥的標案，竟是由一家資本額僅1千多萬元的福麥國際室內裝修公司得標，引發網路炸鍋和質疑。

RDX也稱旋風炸藥或海掃根，廣泛運用於雷管、導爆索等火工品及各式武器彈藥，為C4炸藥主要成份占90%。

一家資本額僅1千多萬元的福麥國際室內裝修公司，拿下決標金額5.9億元的「RDX海掃更」高效炸藥的標案，讓網友全炸鍋。（圖片來源／王鴻薇臉書）

專家稱，過去軍方為軍方自製，這次因為軍備局205廠彈藥需求翻倍而「首次外購」，如果採外購方式「一定翻倍賺」，且有列入附加條款，後續還是會採用限制性招標，可以再採購近9億元火藥標案的開口合約，等於是「一次性大開前後門」。

專家質疑，因為只要第一次被放進來拿到實績，下一次國防部恢復正常採購程序，有資格審查時，又會變成「全台灣只有他一家有實績」，等於是替特定廠商打造獨家壟斷的後門。

福麥國際室內裝修公司得標高爆炸藥，是採限制性招標（紅框內） ，而非軍方所稱的公開招標。（圖片來源／政府採購網）

國防部長顧立雄對此表示，只要有代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得就可以明確認定。

擴充案限制性招標大開後門，業界強調需具炸藥火藥項目

「國內沒有自製產能的原物料採購案。」顧立雄稱，只要能夠提出相關數據證明，同時查驗能夠落實的話，每個人都有資格來投標。

不過業界人士反駁，國內原本軍備局就有自製產能，而非顧所稱的沒有自製產能，同時進口火藥不止要有國際貿易資格，更需具備炸藥火藥營業項目，否則大家什麼項目都可以做了，同時高爆炸藥為全球管制物品，從取料、保管、運輸都要有嚴格安全限制。

RDX也稱旋風炸藥或海掃根，廣泛運用於雷管、導爆索等火工品及各式武器彈藥，軍工產業人士稱，公司營業項目必須明列火藥炸藥項目。（圖片來源／政府採購網）

國民黨籍立委王鴻薇則質疑，根據福麥公司室內設計、木作裝潢等資料，實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯，猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

王鴻薇並表示，國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆國防特別預算壓境，總統賴清德頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！

國民黨籍立委徐巧芯則持圖表指出，軍火炸藥必須由軍方機構如軍備局、持有爆炸物管理許可管理的特許廠商、軍火代理商或化工大廠這三大類。

徐巧芯質疑有無許可證，小資本額拿超高8億案水深如海

徐巧芯稱，廠商要處理必須要有許可證，而福麥過去沒有RDX的貿易經驗，如由室內裝潢公司進口，會有國安疑慮和處理是否安全可靠問題，「是否為借殼上市去得標，絕對不是一家小小裝潢公司即可處理。」

經比對公開資料共有四大異常之處，軍工產業專家以「水深如海」來形容，首先，根據「台灣公司網」資訊，福麥國際室內裝修公司代表人為李文慶，地址為台南市中西區和真街79號。

國防部長顧立雄稱代理商取得輸出許可證明及原廠來源證明，就可以代理進口，這是一翻兩瞪眼的事情。圖為顧立雄視導軍備局205廠彈藥產製等情形。（圖片來源／軍聞社）

但經Google街景查詢，卻並未掛上招牌，同時同地址為負責人為李淑玲的天麗行館。而李淑玲又曾為福麥的負責人，後來才改為李文慶，顯然福麥公司為藏身在天麗行館的「隱藏版公司」。

其次，福麥資本總額僅1千2百萬元，稅籍資料的資本額為1千9百萬元，不足標案十分之一，又是第一次採購，如何能得標高達逾8億元的標案？成為重大迷團。

裝潢公司變身軍火之王，回溯10年前在臺南市才有標案

第三，根據其登記的「所營事業資料」，共有建材批發、室內裝修、不動產買賣業等11項，一年前申請五金國際貿易等項目，但絕非軍火業務，業營類別跨距令人傻眼。

第四件奇特的事，根據「台灣公司網」資料，該公司近年來並無參與政府標案經驗，卻能一舉拿下逾8億元的軍火標案，讓人稱奇。

國民黨桃園市議員凌濤則說，進一步清查福麥公司，公開資料上一次承攬政府案件，恰好是2013年總統賴清德時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護。

「RDX海掃更」全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，凌濤強調，更加深外界質疑是否「量身打造」的疑點。

國防部10日聲明如下： 針對媒體報導「炸藥標案得標廠商為室內裝修公司」乙情，國防部今(10)日說明如后： 一、本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。 二、案經採購室於 114年11 月18日、12 月 2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。 三、為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

