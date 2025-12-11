福麥資本額1900萬標到5.9億「海掃更」炸藥標案 神人抓包：為軍購增列槍砲輸出業

資本額1900萬的裝修公司，得標5.9億「海掃更」炸藥標案。辛啓松攝

資本額1900萬的台南福麥國際室內裝修，因承攬國防部5.9億軍購案大單而引發外界高度關注。PTT網友發揮柯南精神，從「福麥國際室內裝修公司」代表人李文慶向周邊延伸，赫然發現他另一個身分是「元瀚衛廚用品」的監察人，這間公司竟有「槍砲彈藥刀械輸出入業」營業項目。交叉比對發現，兩家公司從去年7月就逐步申請參與標案所需要的營業項目，彷彿一切都是有備而來，但網友懷疑他們只是人頭，幕後恐有重量級人士操控全局。

《鏡報》調查發現，福麥國際室內裝修公司地址是台南市中西區和真街，同地址註冊公司有「福麥國際室內裝修公司」、「福麥建設開發公司」、「天麗行館」、「元瀚衛廚用品」等四家公司。其中資本額1900萬的「福麥國際室內裝修」，公司代表人李文慶2024年8月9日申請增加多項營業項目，較為矚目是「國際貿易業」、「化學原料批發業」。

資本額500萬的「元瀚衛廚」2023年10月11日也在和真街設立，監察人是李文慶。這間公司去年7月14日先是撤換創業黃姓總經理，改聘設計師邵玉棟當代表人，兩天後，「元瀚衛廚」就從中西區和真街搬到南區新愛路；直到今年9月22日，「元瀚衛廚」申請增加「槍砲彈藥刀械輸出入業營業」許可獲准。

國防部採購室在10月20日公告「RDX海掃更乙項」採購計畫，預算金額8.2億元，標案附帶後續開口合約將近9億元，總規模可能達15億元。網友點出業者若要順利搶下軍購案，「國際貿易業」、「化學原料批發業等」、「槍砲彈藥刀械輸出入業營業」等營業許可都不能缺。

巧合的是，「福麥國際」、「元瀚衛廚」似乎比其他競標者早就知道搶標的諸多條件，從去年7月14日就開始執行營利項目申請，嚴陣以待到今年11月底、第二次招標才出手，並順利得標。

網友表示，「RDX海掃更乙項」採購計畫總預算8.2億元，絕非資本額1900萬的「福麥國際室內裝修」或資本額500萬的「元瀚衛廚」有能力負擔。揣測「福麥國際」、「元瀚衛廚」是提供人頭、營業項目資格，幕後應該是低調神秘、不願曝光的金主出力相挺。

「RDX海掃更乙項」預算金額是8億2467萬元，標案的標的分類是武器、彈藥及其零件的財物類，決標方式採最低標勝出，投標業者必須具有「國際貿易業」營業項目。國防部首次招標是10月20日，但11月18日截止時無法決標；11月24日第二度招標，12月10日決標，現場僅「福麥國際室內裝修」投標，決標金額是5億9376萬餘元，履約機關是國防部軍備局生產製造中心。

經濟部商工登記網顯示，「元瀚衛廚」近期增加「槍砲彈藥刀械輸出入業營業」並獲許可。翻攝畫面



